Нужно быть готовым к другой форме коммуникации. Что отличает детей с аутизмом?
Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Люди с тростью, незрячие либо на коляске с инвалидностью – все-таки у большинства возникает желание им помочь, какая-то жалость. А вот аутисты у многих вызывают какую-то опаску. Как с этим быть?
Марина Кравцова, лауреат премии Президента РБ «За духовное возрождение», руководитель социальных мастерских прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», кандидат психологических наук, доцент:
Вопрос ко мне. Дети аутистического спектра очень разные – наверное, стоит сказать об этом. Именно по этой причине есть дети, которые контактируют с тобой по-другому. Наверное, то, к чему нужно быть готовым, это к другой форме коммуникации, не так, как мы привыкли взаимодействовать. То есть это ребенок, который может не смотреть на вас, но подойдет к вам.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это знает специалист. А окружающие люди?
Марина Кравцова:
Да, поэтому если мы говорим с вами об инклюзии, то один из самых важных вопросов – это простое психологическое просвещение, когда мы просто знакомимся, кто эти люди, какие они, в чем специфика поведения. Это намного облегчит наше взаимодействие, коммуникацию.
Елена Липень, директор ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г. Минска»:
Как правило, эти люди очень талантливы.
Марина Кравцова:
Я хочу сказать, что талантливы все. Даже если мы говорим о людях с интеллектуальной недостаточностью, у нас есть такое ощущение того, что если человек ограничен в интеллекте, то у него уже нет талантов. На самом деле среди них очень много людей…
Юлия Самусенко:
Они видят как будто бы больше и глубже, чем обычные люди.
Елена Липень:
И по-другому.
Марина Кравцова:
Да, рисуют, вокальные данные прекрасные. У нас есть молодой человек, который играет на музыкальном инструменте – фортепьяно. Конечно, это то, что от ребенка любого, будь то нормотипичный либо особенный, всегда нужно ждать. Когда ты ждешь от него таланта, этот талант начинает появляться.
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