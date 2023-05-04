Нужно быть готовым к другой форме коммуникации. Что отличает детей с аутизмом?

Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Люди с тростью, незрячие либо на коляске с инвалидностью – все-таки у большинства возникает желание им помочь, какая-то жалость. А вот аутисты у многих вызывают какую-то опаску. Как с этим быть?

Марина Кравцова, лауреат премии Президента РБ «За духовное возрождение», руководитель социальных мастерских прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», кандидат психологических наук, доцент:

Вопрос ко мне. Дети аутистического спектра очень разные – наверное, стоит сказать об этом. Именно по этой причине есть дети, которые контактируют с тобой по-другому. Наверное, то, к чему нужно быть готовым, это к другой форме коммуникации, не так, как мы привыкли взаимодействовать. То есть это ребенок, который может не смотреть на вас, но подойдет к вам. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это знает специалист. А окружающие люди? Марина Кравцова:

Да, поэтому если мы говорим с вами об инклюзии, то один из самых важных вопросов – это простое психологическое просвещение, когда мы просто знакомимся, кто эти люди, какие они, в чем специфика поведения. Это намного облегчит наше взаимодействие, коммуникацию.