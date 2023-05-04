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«Нашла своё дело и живу полноценной жизнью». Белоруска с инвалидностью рассказала, как стала ремесленником

04 мая 2023 15:43
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Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

«Нашла своё дело и живу полноценной жизнью». Белоруска с инвалидностью рассказала, как стала ремесленником-1

Ирина Ачинович, ремесленник с инвалидностью:
Меня зовут Ачинович Ирина, я инвалид I группы. Мне 32 года, в инвалидном кресле я нахожусь более 10 лет. Мой диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера. В школе я училась, как все дети, окончила лицей, но дальше работать уже не смогла. Меня пригласили посещать отделение дневного пребывания от районного центра социального обслуживания населения, там научили вязать. 

«Нашла своё дело и живу полноценной жизнью». Белоруска с инвалидностью рассказала, как стала ремесленником-4

Ирина Ачинович:
Сегодня я ремесленник, вяжу различные изделия крючком – цветы, игрушки, шали, фоторамки и так далее. У меня есть группы «ВКонтакте» и Instagram, называется «Вяжу милость». Несмотря на мои особенности, я нашла свое дело и живу полноценной жизнью. Хочу обратиться к людям, похожим на меня: не сдавайтесь, верьте, мечтайте, не упускайте возможность изменить что-то в своей жизни, будьте здоровы и счастливы. 

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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