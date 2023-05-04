«Нашла своё дело и живу полноценной жизнью». Белоруска с инвалидностью рассказала, как стала ремесленником

Каждый день в мире происходят аварии, несчастные случаи и катастрофы, люди узнают о страшных неизлечимых болезнях, и все это делит их жизнь на до и после. Многих такие ситуации выбивают из колеи. Кто-то ставит крест на своей судьбе, однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Об историях тех, кто не опустил голову и не сложил руки в отчаянии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ирина Ачинович, ремесленник с инвалидностью:

Меня зовут Ачинович Ирина, я инвалид I группы. Мне 32 года, в инвалидном кресле я нахожусь более 10 лет. Мой диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера. В школе я училась, как все дети, окончила лицей, но дальше работать уже не смогла. Меня пригласили посещать отделение дневного пребывания от районного центра социального обслуживания населения, там научили вязать.