Почему хороший врач = психолог? Мнение известного хирурга

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Правда, что врач-хирург сам делает перевязку своим пациентам?

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Хирург сам знает, в какие места он вложил кожу, трансплантацию выполнил. При снятии в последующем повязок хирург, который не видел и не знает, где лежит эта кожа, он или медицинская сестра в отделении, не знает, где находится, а это все очень хрупкая конструкция. Кожу можно с легкостью сорвать с этого места во время перевязки, поэтому доктор, зная все нюансы предыдущего оперативного вмешательства, идет на перевязку самостоятельно, а уже медицинская сестра ему просто ассистирует и помогает в этом.

Юлия Артюх:

Получается, что хирург не только в операционном, а он еще и в реабилитационном периоде присутствует и постоянно контактирует со своим пациентом? И какие-то навыки психолога, так как человек после операции беспокоится, и вообще, стрессовое какое-то состояние, и надо постоянно применять какие-то психологические приемы?