Почему хороший врач = психолог? Мнение известного хирурга
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава.
Юлия Артюх, СТВ:
Правда, что врач-хирург сам делает перевязку своим пациентам?
Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Хирург сам знает, в какие места он вложил кожу, трансплантацию выполнил. При снятии в последующем повязок хирург, который не видел и не знает, где лежит эта кожа, он или медицинская сестра в отделении, не знает, где находится, а это все очень хрупкая конструкция. Кожу можно с легкостью сорвать с этого места во время перевязки, поэтому доктор, зная все нюансы предыдущего оперативного вмешательства, идет на перевязку самостоятельно, а уже медицинская сестра ему просто ассистирует и помогает в этом.
Юлия Артюх:
Получается, что хирург не только в операционном, а он еще и в реабилитационном периоде присутствует и постоянно контактирует со своим пациентом? И какие-то навыки психолога, так как человек после операции беспокоится, и вообще, стрессовое какое-то состояние, и надо постоянно применять какие-то психологические приемы?
Алексей Часнойть:
Однозначно. Я полностью вас поддерживаю. Во-первых, любой наш пациент – это травмированный пациент, потому что это ожоговая травма. То есть человек не просто заболел, а что-то с ним случилось. И это иногда бывают настолько животрепещущие обстоятельства, при которых травма была получена, что врач-комбустиолог, хирург и весь медицинский персонал, который у нас работает, все-таки должен очень индивидуально подходить к каждому пациенту: в какой-то момент поддержать его, в какой-то момент сказать доброе слово. Поэтому эта черта психолога должна присутствовать в каждом специалисте, как и в любой другой специальности. Но в нашей это особенно важно.
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