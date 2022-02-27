«Риторика Президента выглядела даже мягкой». Алёна Сырова проанализировала речь Лукашенко после голосования

Новости Беларуси. Планы защиты Беларуси разработаны. В ближайшее время из России перебросят дополнительное вооружение. Об этом 27 февраля заявил глава государства во время общения с журналистами на участке для голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша страна не хочет накалять обстановку, но мы должны быть начеку. Что еще сказал Президент о ситуации на Украине, как нам на нее реагировать и в целом что происходит вокруг нас? Алена Сырова проанализировала высказывания главы государства.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На участок № 1 Александр Лукашенко приехал, конечно же, прочитав утренний обзор. И то самое заявление Зеленского с советами, адресованными белорусам, о том, как жить и какое будущее выбирать от, напомню, президента страны, в которой идет горячий конфликт и гибнут люди, тоже видел. Странно выглядят приоритеты Зеленского, хотя вполне вероятно, что ролик был записан заранее. Заготовки – слово, незнакомое нашему Президенту. Те, кто работают с ним, это хорошо знают. Вот и сегодня традиционное общение с журналистами было решено транслировать в прямом эфире. Но первый ответ адресован коллеге. Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка» (здесь подробнее).

С учетом всего того, что Украина при Зеленском сделала хорошего для Беларуси – чего стоит введение санкций даже впереди своих европейских инфлюенсеров, да и на Александра Лукашенко лично – ушаты оскорблений, риторика Президента выглядела даже мягкой. Даже при таком раскладе он старался и старается сделать все, чтобы конфликт был исчерпан. Выбранная 8 лет назад позиция не изменилась, как бы ни пытались выставить оппоненты иначе. Что предшествовало началу спецоперации России в Донбассе, как кого предупреждал, о чем просил – все сегодня рассказал еще раз в прямом эфире. Лукашенко: «Не в 16 часов бомбили Киев, пусть не врет. Киев еще до сих пор никто не бомбил» (здесь подробности).

Тем не менее нас продолжают обвинять в вовлеченности и чуть ли не в развязывании конфликта. Ясное дело, в эмоциональном накале факты не интересуют, и все же стоит прислушаться к тем, кто не отмалчивается, а открыто и честно говорит. Лукашенко: «Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди» (подробности здесь). Александр Лукашенко рассказал и о том, как организовывались переговоры украино-российские. Здесь тоже были те еще качели. «Поздно вечером на меня начали выходить уже». Лукашенко рассказал, что у него просит украинская элита (подробнее здесь).

То не нравилась предложенная площадка украинцам, то условия. Россия же в свою очередь заявила о том, что не намерена проводить встречу ради встречи. Условия обозначила. И Александр Лукашенко из опыта просил украинцев принять их, тем более что по факту они уже выполнены. Лукашенко о требованиях России: «Надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину» (тут подробнее). А что если разговора не будет? Президент Беларуси: если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, надо сесть за стол переговоров (тут подробности).