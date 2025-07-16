Как развивается экономическое сотрудничество между странами? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог: В понедельник состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга, по ходу которой были оговорены стратегии по развитию торгово-экономических отношений. Исходя из того фрагмента переговоров, что можно услышать, мы понимаем что с российской стороны есть запрос на белорусское машиностроение и продовольствие. Если смотреть на характер переговоров с практической точки зрения, то Санкт-Петербург – это густонаселенный пункт, которому нужно обеспечение транспортом, пожарной, уборочной и другими видами коммунальной техники, исходя из потребностей города. В свою очередь Беларусь, как отмечает глава государства , это не только страна с продвинутой аграрной политикой. Это прежде всего машиностроительная страна. Подводя общий итог, интересы стран совпадают, где есть запрос питерской стороны на получение техники, и есть предложение Беларуси произвести и продать.

Алена Дзиодзина:

На языке экономики, для нас это возможности расширять экспорт и зарабатывать, а для партнеров из Питера – возможности обеспечить город и население тем, чем нужно. Но если уже посмотреть на углубление этих торгово-экономических связей с позиции общества, то люди хоть и могут быть далеки от показателей экономики, но ощутят прогресс в проявлении. Например, увеличение экспорта белорусских товаров во внешние рынки предполагает необходимость производить больше. При необходимости это возможное появление новых рабочих мест или, к примеру, увеличение дохода для тех сотрудников, кто работает.

Подобный механизм работает и в области продовольствия: растет спрос на экспорт товаров – возрастает доход. И чем больше страна в принципе может позволить себе зарабатывать, тем приятнее цены для граждан. И вот мы выходим к принципам ценовой справедливости, про которую Александр Лукашенко говорил, углубляя партнерские отношения с Питером, придя в магазин, человек не должен чувствовать себя как в музее. Когда товар превращается в «экспонат» на полке: посмотрел на него и ушел, потому что в кармане нет денег.