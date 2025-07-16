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Наводнение в жилых районах Нью-Джерси затронуло десятки домов

16 июля 2025 07:06
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Аэрофотосъемка показала масштабы наводнения в жилых районах Нью-Джерси, которое затронуло десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в жилых районах Нью-Джерси затронуло десятки домов-2

Целые кварталы в округе Сомерсет покрыты мутной водой. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение и сообщил, что два человека погибли, когда их автомобиль оказался унесен паводковыми водами. Жертвы уже обнаружены в затопленной машине. В некоторых местах выпало 15 сантиметров осадков менее чем за 2,5 часа. Местные власти называют изменение климата причиной увеличения частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений.

# США # Наводнение

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