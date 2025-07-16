В Минобразования рассказали, сколько будет стоить пользование школьными учебниками

В Беларуси в новом учебном году стоимость пользования комплектом учебников составит 21 рубль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена поднялась всего на 1 рубль в сравнении с предыдущим школьным сезоном. Кроме того, ряд семей могут претендовать на скидку за пользование книгами и пособиями, либо и вовсе получить их бесплатно.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Определена категория учащихся, для которых предусмотрено бесплатное пользование учебником, либо снижена плата за пользование учебниками. Так, для детей из многодетных семей плата за пользование учебников снижается на 50 %. Среди категорий лиц, для которых предусмотрено бесплатное использование учебников – это учащиеся, обучающиеся в санаторных школах-интернатах, учащиеся с особенностями психофизического развития, осваивающие программы специального образования, учащиеся, у которых один или оба родителя являются инвалидами I и II степени.

Отметим, в Беларуси к новому учебному году подготовлено 28 обновленных школьных учебников. Среди новинок – «История Беларуси в контексте всемирной истории» для 11-классников и пособие по «Основам безопасности жизнедеятельности», которое потребуется тем, кто учится в третьем классе.