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Соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле может быть подписано в декабре

16 июля 2025 07:35
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Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 миллионам человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле может быть подписано в декабре-2

Эта страна проявляет особый интерес к сотрудничеству с государствами евразийской «пятерки». Напомним, на прошлой неделе ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о свободной торговле. Соглашение должно пройти необходимые процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию. В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно три миллиарда долларов торговли ЕАЭС с Индонезией. В течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу товарооборот между нашими странами должен удвоится. Ожидается существенный рост поставок в Индонезию товаров как сельскохозяйственной, так и промышленной групп.

# ЕАЭС # Беларусь-Индонезия

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