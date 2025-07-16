Финский бизнес находится в бедственном положении на границе с Россией

Без российских туристов существование бизнеса на территории Восточной Финляндии – под угрозой, пишет РИА Новости со ссылкой на Yle.

Ряд туристических компаний на территории Восточной Финляндии попали в бедственное положение ввиду отсутствия российских туристов в этом районе. Идет привлечение отдыхающих из Центральной Европы, однако это оказалось затруднительным. В материале указано, что бывают случаи, когда туроператор может отменить рейсы по причине продажи малого количества поездок. Также отмечается, что некоторые предприниматели вынужденно закрыли свои заведения.

Решение о закрытии границы между странами принял Хельсинки.

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