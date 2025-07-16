В Торре-Пачеко прошли демонстрации против нелегальной миграции

На юге Испании с новой силой вспыхнул миграционный кризис. В городе Торре-Пачеко, в котором уже шестой день не утихают беспорядки, прошла очередная акция протеста. Люди вышли на улицы, требуя от властей навести порядок и защитить их от нападений нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для социального взрыва стало избиение пенсионера тремя мужчинами предположительно марокканцами. Видеозапись попала в соцсети. Троих подозреваемых в нападении задержали, но это не разрядило ситуацию. Для наведения порядка в город введены усиленные наряды полиции. Однако местные жители объявили о создании так называемых гражданских патрулей.

Мы покончим с преступностью, нам надоело, что наши женщины не могут спокойно выйти на улицу. Те, кто приезжает к нам работу, – это нормально, но тех, кто приезжает в Испанию, чтобы совершать преступления, мы сами обезвредим. У испанцев много мужества, и они нас не победят.

На данный момент в ходе столкновений полиция задержала 14 человек. По данным властей инициатором беспорядков стали крайне правые группировки, которые призывали к активным иммигрантским протестам.