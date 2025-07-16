Прямой эфир

В Торре-Пачеко прошли демонстрации против нелегальной миграции

16 июля 2025 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

На юге Испании с новой силой вспыхнул миграционный кризис. В городе Торре-Пачеко, в котором уже шестой день не утихают беспорядки, прошла очередная акция протеста. Люди вышли на улицы, требуя от властей навести порядок и защитить их от нападений нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Торре-Пачеко прошли демонстрации против нелегальной миграции-2

Поводом для социального взрыва стало избиение пенсионера тремя мужчинами предположительно марокканцами. Видеозапись попала в соцсети. Троих подозреваемых в нападении задержали, но это не разрядило ситуацию. Для наведения порядка в город введены усиленные наряды полиции. Однако местные жители объявили о создании так называемых гражданских патрулей.

В Торре-Пачеко прошли демонстрации против нелегальной миграции-4

Мы покончим с преступностью, нам надоело, что наши женщины не могут спокойно выйти на улицу. Те, кто приезжает к нам работу, – это нормально, но тех, кто приезжает в Испанию, чтобы совершать преступления, мы сами обезвредим. У испанцев много мужества, и они нас не победят.

На данный момент в ходе столкновений полиция задержала 14 человек. По данным властей инициатором беспорядков стали крайне правые группировки, которые призывали к активным иммигрантским протестам. 

# Протесты # Протесты в Испании

Другие новости рубрики

Все новости
Киев отказывается возвращать тела испанских наёмников их семьям
16 июля 2025 07:34

Киев отказывается возвращать тела испанских наёмников их семьям

Наводнение в жилых районах Нью-Джерси затронуло десятки домов
16 июля 2025 07:06

Наводнение в жилых районах Нью-Джерси затронуло десятки домов

Более 60 палестинцев погибли за сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе
16 июля 2025 07:05

Более 60 палестинцев погибли за сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе