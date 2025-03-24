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В Минской области увеличат площади посадки картофеля и ранних овощей

24 марта 2025 14:11
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Перед аграриями Минской области стоит задача нарастить объемы производства картофеля и овощных культур. Все делается для того, чтобы в конце мая – начале июня у белорусов на столе была своя продукция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Принято решение увеличить площади под второй хлеб на 20 %, под овощи – на 25. Однако сейчас все внимание зерновым. Уже пройдено 15 тысяч гектаров.

В хозяйстве «Голоцк» Пуховичского района к севу приступят на днях, как только позволит погода. Под яровые в сельхозпредприятии отведено 300 гектаров. Сейчас ведут подготовку почвы и подкормку озимых. Их площадь здесь составляет 1600 гектаров. Ставку сделали на ячмень и тритикале. К массовому старту здесь все готово. Сформированы механизаторские бригады, приобретена техника.

В Минской области увеличат площади посадки картофеля и ранних овощей -2

Дмитрий Ленковец, директор сельхозпредприятия «Голоцк»:
Постоянно пытаемся приобретать технику. В этом году мы будем покупать один энергонасыщенный трактор 3522, культиватор четырехметровый, без пахоты можно сразу сеять, ведет сразу и подготовку к севу, после него сеять.

В Минской области к севу яровых зерновых культур приступили 13 районов. Массово выполняют работы те, которые расположены южнее.

# Сельское хозяйство # Дмитрий Ленковец

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