В Минской области увеличат площади посадки картофеля и ранних овощей

Перед аграриями Минской области стоит задача нарастить объемы производства картофеля и овощных культур. Все делается для того, чтобы в конце мая – начале июня у белорусов на столе была своя продукция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Принято решение увеличить площади под второй хлеб на 20 %, под овощи – на 25. Однако сейчас все внимание зерновым. Уже пройдено 15 тысяч гектаров.

В хозяйстве «Голоцк» Пуховичского района к севу приступят на днях, как только позволит погода. Под яровые в сельхозпредприятии отведено 300 гектаров. Сейчас ведут подготовку почвы и подкормку озимых. Их площадь здесь составляет 1600 гектаров. Ставку сделали на ячмень и тритикале. К массовому старту здесь все готово. Сформированы механизаторские бригады, приобретена техника.