Замминистра образования: родители поддерживают идею запретить в школах телефоны

Родители поддерживают идею запретить в школах телефоны. Об этом заявила заместитель министра образования Беларуси Екатерина Петруцкая на предприятии «БЕЛДЖИ» в Борисове. Здесь прошла встреча в рамках республиканского проекта «Родительский университет», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Формат выбрали необычный и назвали «Родительское НЕсобрание». На встрече каждый желающий мог задать вопросы, дополнить выступающих и принять участие в дискуссии. Темы – самые разные и актуальные. Среди вопросов – интернет-зависимость, экстремизм, наркомания, проблемы, связанные с недостатком общения и внимания к детям. Диалог состоялся непростой, но прошел динамично.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Здесь были родители из разных школ, классов, разных детей, возрастов, а возможно были и те, кому еще предстоит стать родителями. Поэтому формат «Родительского НЕсобрания» – о самом главном. А что для нас самое главное? Это наши дети.