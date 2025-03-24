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Замминистра образования: родители поддерживают идею запретить в школах телефоны

24 марта 2025 14:13
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Родители поддерживают идею запретить в школах телефоны. Об этом заявила заместитель министра образования Беларуси Екатерина Петруцкая на предприятии «БЕЛДЖИ» в Борисове. Здесь прошла встреча в рамках республиканского проекта «Родительский университет», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Замминистра образования: родители поддерживают идею запретить в школах телефоны-2

Формат выбрали необычный и назвали «Родительское НЕсобрание». На встрече каждый желающий мог задать вопросы, дополнить выступающих и принять участие в дискуссии. Темы – самые разные и актуальные. Среди вопросов – интернет-зависимость, экстремизм, наркомания, проблемы, связанные с недостатком общения и внимания к детям. Диалог состоялся непростой, но прошел динамично.

Замминистра образования: родители поддерживают идею запретить в школах телефоны-4

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Здесь были родители из разных школ, классов, разных детей, возрастов, а возможно были и те, кому еще предстоит стать родителями. Поэтому формат «Родительского НЕсобрания» – о самом главном. А что для нас самое главное? Это наши дети.

Замминистра образования: родители поддерживают идею запретить в школах телефоны-6

Проведение проекта в формате «Родительских НЕсобраний» на предприятиях и организациях Минской области уже стало доброй традицией. Инициатива принадлежит Министерству образования.

# Государственная политика в области образования # Министерство образования Республики Беларусь # Екатерина Петруцкая

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