«В Минске такого ещё не проводилось» – как готовились к фестивалю «Молодёжь в ритме знаний»?

О подробностях подготовки фестиваля поговорим с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Чепелевич, специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи, и Даниил Радюк, активист БРСМ.

Яркий и масштабный фестиваль «Молодежь в ритме знаний» проходит сегодня, 1 сентября, в Минске, и этот уникальный форум – отличная возможность для молодежи столицы не только получить новые знания и навыки, но и найти единомышленников, познакомиться с интересными проектами.

Александр Стасевич, ведущий:

Расскажите подробнее про фестиваль, про акцию и чем он отличается от других подобных мероприятий?

Дарья Чепелевич, специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ:

Начать хочется с того, что этот фестиваль приурочен к 1 сентября, поэтому он отличается как минимум темой, которой посвящен сам фестиваль. Это будет яркий и уникальный фестиваль, потому что на моей памяти такого не было. В Минске такого еще не проводилось, поэтому очень хочется пригласить как можно больше туда гостей, над чем мы активно работаем.

Илья Нечаев, ведущий:

Что именно нас там ждет?