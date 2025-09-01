«В Минске такого ещё не проводилось» – как готовились к фестивалю «Молодёжь в ритме знаний»?
Яркий и масштабный фестиваль «Молодежь в ритме знаний» проходит сегодня, 1 сентября, в Минске, и этот уникальный форум – отличная возможность для молодежи столицы не только получить новые знания и навыки, но и найти единомышленников, познакомиться с интересными проектами.
О подробностях подготовки фестиваля поговорим с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Чепелевич, специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи, и Даниил Радюк, активист БРСМ.
Александр Стасевич, ведущий:
Расскажите подробнее про фестиваль, про акцию и чем он отличается от других подобных мероприятий?
Дарья Чепелевич, специалист отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ:
Начать хочется с того, что этот фестиваль приурочен к 1 сентября, поэтому он отличается как минимум темой, которой посвящен сам фестиваль. Это будет яркий и уникальный фестиваль, потому что на моей памяти такого не было. В Минске такого еще не проводилось, поэтому очень хочется пригласить как можно больше туда гостей, над чем мы активно работаем.
Илья Нечаев, ведущий:
Что именно нас там ждет?
Дарья Чепелевич:
Фестиваль у нас будет проходить в течение всего дня. У нас будут утром лекции и уроки молодежные, днем у нас будет концертная программа «Беларусь моя, Беларусь твоя», куда можно прийти посмотреть, очень интересная тоже будет программа, и вечером будет в формате дискотеки открытие культурного сезона «Расширяя грани культуры».
Юлия Самусенко, ведущая:
Даниил, что лично для вас значит этот фестиваль?
Даниил Радюк, активист БРСМ:
Фестиваль «Молодежь в ритме знаний» – это такая платформа, где твои сверстники, друзья чуть-чуть постарше, чуть-чуть помладше, учащиеся, молодежь столицы собирается в одном месте, обменивается каким-то опытом, знаниями. Это что касается молодежных уроков и молодежных лекций.
Концертная программа и вечерняя программа «Расширяя грани культуры» – это о сплочении ребят, особенно тех, кто только-только поступил в университет. Для них Минск – это что-то большое и неизведанное. И как раз этот фестиваль немного поможет направить наших ребят и погрузить в жизнь, погрузить в ритм столицы.
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