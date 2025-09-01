Во всех учреждениях образования Минской области прошли торжественные линейки

Тем временем торжественные линейки по случаю Дня знаний прошли и в колледжах Минской области, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в Центральном регионе двери для учащихся открыли более 30 ссузов. Среди них и Узденский колледж, где в торжественной церемонии, посвященной Дню знаний, принял участие губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. В своем поздравлении руководитель региона отметил значимость праздника как для тех, кто впервые садится за школьные парты, так и для тех, кто уже получает профессию.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Если говорить про Центральный регион, то у нас свыше полутысячи учебных заведений. Сегодня все двери их были открыты. Ребята получат, я уверен, достойный уровень знаний, потому что существует материально-техническая база для того, чтобы эти знания им в доступном виде донести.

В учреждениях образования Минской области есть все условия для получения знаний и навыков: от квалифицированных педагогов и современного оборудования до обновленной материально-технической базы и развитой инфраструктуры.