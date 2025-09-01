«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады

Екатерина Забенько, ведущая: Расскажи, какую ты выбрал профессию, куда поступил?

«Результаты наших выпускников только повышаются» – об итогах вступительной кампании поговорили с экспертом

Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Алексей Бычек, абсолютный победитель республиканской олимпиады по химии, бронзовый призер Международной Менделеевской олимпиады:

Я поступил на биологический факультет БГУ. Выбрал специальность биохимия, так как хочу свою жизнь связать с биологией и химией.

Екатерина Забенько:

Сразу начал показывать результат или раскачался ближе уже к выпускным классам?

Алексей Бычек:

На олимпиадах начал выступать с седьмого класса.

Екатерина Забенько:

Расскажи, как на олимпиадах вообще – интересно? Насколько ты собой гордишься? Насколько повышается самооценка, оценка и количество баллов в итоге?