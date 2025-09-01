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«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады

01 сентября 2025 15:45
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Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, ведущая:
Расскажи, какую ты выбрал профессию, куда поступил?

«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады-2

Алексей Бычек, абсолютный победитель республиканской олимпиады по химии, бронзовый призер Международной Менделеевской олимпиады:
Я поступил на биологический факультет БГУ. Выбрал специальность биохимия, так как хочу свою жизнь связать с биологией и химией.

Екатерина Забенько:
Сразу начал показывать результат или раскачался ближе уже к выпускным классам?

Алексей Бычек:
На олимпиадах начал выступать с седьмого класса.

Екатерина Забенько:
Расскажи, как на олимпиадах вообще – интересно? Насколько ты собой гордишься? Насколько повышается самооценка, оценка и количество баллов в итоге?

«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады-4

Алексей Бычек:
Могу сказать, что я, безусловно, очень доволен собой. Тем, как я показал свои знания.

Екатерина Забенько:
Как мы вообще выглядим на фоне всех остальных, потому что в основном это олимпиады международные? Чувствуется ли, что все-таки мы в чем-то превосходим наших конкурентов? Учитывая наши достижения, наверняка.

Алексей Бычек:
Безусловно, Беларусь – очень сильная химическая школа, если говорить именно про химию. В 2025 году на Международной Менделеевской олимпиаде – мы привезли шесть из шести медалей, а на международной олимпиаде – четыре из четырех медали.

Подробности в видео.

# Студенты # Екатерина Забенько # Образование в Беларуси

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