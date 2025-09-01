940 первокурсников! Как проходит заселение в общежития БГПУ
Алина Трус, корреспондент:
На повестке дня у студентов заселение в общежитии, а у первокурсников еще и адаптация в коллективе. Новичкам помогают старшие. Посмотрим, как осваиваются на новом месте студенты.
Последние дни в коридорах педагогического университета многолюдно. Вчерашние выпускники школ вступают во взрослую жизнь. В руках документы и чемодан с вещами – все необходимое для переезда. На ближайшие годы общежитие станет для этих ребят вторым домом.
Ольга Дымкова, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГПУ:
На балансе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка сегодня функционирует восемь общежитий. Благодаря этим общежитиям на сегодня мы можем обеспечить всех иногородних студентов, нуждающихся в окружении. Также следует отметить, что в 2025 году к нам поступили 940 студентов первого курса, которые будут обеспечены местом для проживания в общежитии в текущем учебном году.
В этом общежитии Яна и Дарья Силенковы проведут целый год. Первокурсницы – двоюродные сестры и теперь соседки по комнате. Почти у порога блока девушек встречает их старшая сестра Алина. Она уже давно привыкла к общажному порядку – как-никак перешла на третий курс.
Алина Силенкова, студентка 3-го курса БГПУ:
Я очень рада, что привела сюда своих сестричек и что буду с ними проживать в одном общежитии и в одной комнате. Я очень переживала до последнего дня, что вдруг будет так, что меня поселят все-таки в другое общежитие. Но очень посчастливилось, что с ними заселили.
В общежитии обустроили кухни, комнаты рекреации, места для самоподготовки. Все, чтобы студенты чувствовали себя как дома.
Елена Чурило, заместитель начальника студгородка БГПУ:
Общежитие для студентов – это второй дом. И очень важно, чтобы в нем было уютно. И каждое лето администрация университета и студенческого городка проходит ремонтные работы во всех общежитиях. Производится косметический ремонт комнат, мест общего пользования, закупается новая мебель, новое оборудование, инвентарь. Производится дерратизация, дезинфекция наших помещений, стирка постельного белья и закупка всех необходимых предметов.
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