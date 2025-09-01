940 первокурсников! Как проходит заселение в общежития БГПУ

Алина Трус, корреспондент:

На повестке дня у студентов заселение в общежитии, а у первокурсников еще и адаптация в коллективе. Новичкам помогают старшие. Посмотрим, как осваиваются на новом месте студенты. Последние дни в коридорах педагогического университета многолюдно. Вчерашние выпускники школ вступают во взрослую жизнь. В руках документы и чемодан с вещами – все необходимое для переезда. На ближайшие годы общежитие станет для этих ребят вторым домом.

Ольга Дымкова, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГПУ:

На балансе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка сегодня функционирует восемь общежитий. Благодаря этим общежитиям на сегодня мы можем обеспечить всех иногородних студентов, нуждающихся в окружении. Также следует отметить, что в 2025 году к нам поступили 940 студентов первого курса, которые будут обеспечены местом для проживания в общежитии в текущем учебном году.

В этом общежитии Яна и Дарья Силенковы проведут целый год. Первокурсницы – двоюродные сестры и теперь соседки по комнате. Почти у порога блока девушек встречает их старшая сестра Алина. Она уже давно привыкла к общажному порядку – как-никак перешла на третий курс.

Алина Силенкова, студентка 3-го курса БГПУ:

Я очень рада, что привела сюда своих сестричек и что буду с ними проживать в одном общежитии и в одной комнате. Я очень переживала до последнего дня, что вдруг будет так, что меня поселят все-таки в другое общежитие. Но очень посчастливилось, что с ними заселили.

В общежитии обустроили кухни, комнаты рекреации, места для самоподготовки. Все, чтобы студенты чувствовали себя как дома.