Лукашенко на совещании по лесному хозяйству: «Кто-то может сесть просто в тюрьму, я вас предупреждаю»

Новости Беларуси. Санкции не остановят мировой спрос на древесину, ценнейший ресурс, в том числе и для Беларуси. Об этом заявил Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 марта он принимал с докладом ответственных за наведение порядка в лесах. Прежде всего после январского урагана. Во время Послания народу и парламенту глава государства поставил задачу в максимально короткие сроки ликвидировать последствия. Бурелом выявили на 28 тысячах гектаров. До 15 марта необходимо весь заготовленный лесоматериал вывезти к дорогам, чтобы затем можно было с ним работать в весенне-летний период. В этом направлении сделано, вроде, и немало, но все же есть вопросы. Комитет госконтроля доложил главе государства о ряде претензий в адрес Министерства лесного хозяйства.

Дополнил картину своими наблюдениями и Александр Лукашенко. К ценнейшему ресурсу зачастую относятся безответственно и потребительски. Жесткое требование Президента – активнее заниматься лесовосстановлением, дабы не истощить запасы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имеют факты необоснованного назначения в рубку здоровых древостоев. Это вообще непонятно. Нам надо заготавливать лес, который может погибнуть. А мы начинаем пилить нормальные деревья, которые еще год могут постоять. Если это делается, чтобы подойти к участкам – бывает и это. Но это одна ситуация. Если это просто бездумно осуществляется рубка, это другое дело. Есть случаи искажения информации о фактически выполненных работах. Это так называемые приписки. За это кто-то может сесть просто в тюрьму, я вас предупреждаю. Не всегда обеспечивается надлежащий учет заготовленной древесины, что создает предпосылки для коррупционных проявлений и воровства.