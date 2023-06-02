Революция машин – угроза для человечества? Учёные ответили, смогут ли роботы заменить людей

Электроник – один из самых знаменитых роботов советского кино – «машина», которая так мечтала стать человеком, и в итоге ей это удалось, рассказали в программе «В поисках истины». Советские роботы в кино не так агрессивны, как зарубежные. Они не похожи на оружия для убийства, не крушат все на своем пути и не обещают вернуться. Правда, на мотоциклах тоже гоняют. У нас робот – это почти человек, а его главная цель – избавиться от этого «почти».

В реальной жизни все намного сложнее. Сегодня роботу не нужно внешне напоминать человека, чтобы брать на себя часть человеческого функционала. Посмотрите на роботов-пылесосов или роботов-компаньонов, обученных говорить или играть с детьми. Но крупнейшие производители роботизированных систем с каждым годом все больше приближают свою продукцию к внешности Homo sapiens.

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:

Робот без искусственного интеллекта не робот, хотим мы или не хотим. Чисто механическое изделие – это не робот. Робот – это тот объект, который выполняет самостоятельно те или иные действия.

Еще в 2006 году Билл Гейтс в своей статье предположил, что в будущем роботы появятся в каждом доме для выполнения бытовых задач и обучения человека. И сегодня в мире произошел колоссальный скачок – из гигантских и пугающих машин они превратились в компактные и многозадачные устройства.

Александр Тузиков, заведующий лабораторией математической кибернетики ОИПИ НАН Беларуси:

Появились глубокие нейронные сети, которые обладают огромным набором параметров и возможностей не только аккумулировать данные, но и генерировать на основе данных новые данные и часто знания. Сфер, которые до сих пор не роботизировал человек, практически не осталось. Искусственный интеллект уже во многом заменяет ручной труд и выполняет задачи наравне с человеком как на производствах, так и в учреждениях здравоохранения.

Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений ОИПИ НАН Беларуси:

Мы можем создавать инструменты, которые позволяют автоматизировать рутинную работу врачей, предоставлять так называемое второе мнение при анализе таких данных, изображений в частности.

Анна Гончар, младший научный сотрудник лаборатории математической кибернетики ОИПИ НАН Беларуси:

Чтобы вывести лекарство на рынок, нужно от 3 до 10 лет. Мы сокращаем время в три раза точно. Наш эксперимент может занять полгода, то, что в пробирках заняло бы три года.

Роботизация бизнес-процессов и использование искусственного интеллекта для освобождения офисных работников от выполнения рутинных операций – один из популярных трендов наших дней. Ведь, повысив скорость и качество работы, сократив при этом часть персонала, компании могут неплохо сэкономить. И если есть возможность автоматизировать профессии, станут ли люди бесполезной рабочей силой? Сергей Кругликов:

Я считаю, что это все-таки преждевременно говорить. Работая в этой области, и беседуя со специалистами, и выполняя совместные проекты, мы понимаем, что искусственный интеллект не заменит профессию. Он ее разовьет.

Роботы созданы человеком. Люди не идеальны, следовательно, и то, что создается людьми, тоже не всегда совершенно. Сейчас часто появляется вопрос: так может ли робот навредить человеку? Александр Тузиков:

Искусственный интеллект может генерировать разную информацию. Очень правдоподобную, реалистичные изображения, документы. И вы не можете понять, что они синтезированы не человеком, а программой. Революция машин: комфортная жизнь или угроза для человечества? Эдуард Снежко:

Если это что-то облегчает жизнь людей, этому уделено хорошее внимание, как это использовать, это хорошо. И превзойдет ли искусственный интеллект естественный? Александр Тузиков:

Уже к 2050 году технологии искусственного интеллекта именно по интеллектуальным возможностям превзойдут человека.

Технологии должны помогать людям, поэтому и врачи, и медицинские роботы трудятся сообща. Их вычислительные мощности объединяются с человеческими навыками и творческим подходом. Кроме того, достижения в области робототехники не способны отменить личностный контакт, человеческий опыт и профессионализм практикующего врача. Всегда будут обязанности и ответственность, которые технологии не в состоянии разделить – их гораздо быстрее, надежнее и дешевле будет поручить людям. Сергей Кругликов:

Без врача мы не обойдемся. Пока. И, наверное, вообще не обойдемся без врача. А чему вот научит искусственный интеллект в виде учителя? Да ничему не научит. Это, мы считаем, пока не эмоциональный предмет, который может учесть какое-то состояние волнения обучаемого, дать ему возможность второй раз зайти, к примеру, сходите попейте водички, потом приедете. Ну, такого же не будет, согласитесь.

Многие авторы научной фантастики полагают, что однажды машины могут физически и умственно превзойти человека. Они также часто задаются вопросом, что произойдет, если эти роботы просто решат, что люди им не нужны. Однако еще в прошлом столетии писатель-фантаст Айзек Азимов облегчил эту проблему, сформулировав три закона робототехники – обязательные правила поведения роботов. Конечно, не стоит всерьез расценивать эти законы, ведь они изначально разрабатывались для вымышленного мира. И вопрос их работы в реальности остается открытым. Но все же многие специалисты резонно опасаются развития технологий. Стивен Хокинг заявлял, что недооценка угрозы со стороны искусственного интеллекта может стать самой большой ошибкой в истории человечества.