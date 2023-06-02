Революция машин – угроза для человечества? Учёные ответили, смогут ли роботы заменить людей
Электроник – один из самых знаменитых роботов советского кино – «машина», которая так мечтала стать человеком, и в итоге ей это удалось, рассказали в программе «В поисках истины». Советские роботы в кино не так агрессивны, как зарубежные. Они не похожи на оружия для убийства, не крушат все на своем пути и не обещают вернуться. Правда, на мотоциклах тоже гоняют. У нас робот – это почти человек, а его главная цель – избавиться от этого «почти».
В реальной жизни все намного сложнее. Сегодня роботу не нужно внешне напоминать человека, чтобы брать на себя часть человеческого функционала. Посмотрите на роботов-пылесосов или роботов-компаньонов, обученных говорить или играть с детьми. Но крупнейшие производители роботизированных систем с каждым годом все больше приближают свою продукцию к внешности Homo sapiens.
Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:
Робот без искусственного интеллекта не робот, хотим мы или не хотим. Чисто механическое изделие – это не робот. Робот – это тот объект, который выполняет самостоятельно те или иные действия.
Еще в 2006 году Билл Гейтс в своей статье предположил, что в будущем роботы появятся в каждом доме для выполнения бытовых задач и обучения человека. И сегодня в мире произошел колоссальный скачок – из гигантских и пугающих машин они превратились в компактные и многозадачные устройства.
Александр Тузиков, заведующий лабораторией математической кибернетики ОИПИ НАН Беларуси:
Появились глубокие нейронные сети, которые обладают огромным набором параметров и возможностей не только аккумулировать данные, но и генерировать на основе данных новые данные и часто знания.
Сфер, которые до сих пор не роботизировал человек, практически не осталось. Искусственный интеллект уже во многом заменяет ручной труд и выполняет задачи наравне с человеком как на производствах, так и в учреждениях здравоохранения.
Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений ОИПИ НАН Беларуси:
Мы можем создавать инструменты, которые позволяют автоматизировать рутинную работу врачей, предоставлять так называемое второе мнение при анализе таких данных, изображений в частности.
Анна Гончар, младший научный сотрудник лаборатории математической кибернетики ОИПИ НАН Беларуси:
Чтобы вывести лекарство на рынок, нужно от 3 до 10 лет. Мы сокращаем время в три раза точно. Наш эксперимент может занять полгода, то, что в пробирках заняло бы три года.
Роботизация бизнес-процессов и использование искусственного интеллекта для освобождения офисных работников от выполнения рутинных операций – один из популярных трендов наших дней. Ведь, повысив скорость и качество работы, сократив при этом часть персонала, компании могут неплохо сэкономить. И если есть возможность автоматизировать профессии, станут ли люди бесполезной рабочей силой?
Сергей Кругликов:
Я считаю, что это все-таки преждевременно говорить. Работая в этой области, и беседуя со специалистами, и выполняя совместные проекты, мы понимаем, что искусственный интеллект не заменит профессию. Он ее разовьет.
Роботы созданы человеком. Люди не идеальны, следовательно, и то, что создается людьми, тоже не всегда совершенно. Сейчас часто появляется вопрос: так может ли робот навредить человеку?
Александр Тузиков:
Искусственный интеллект может генерировать разную информацию. Очень правдоподобную, реалистичные изображения, документы. И вы не можете понять, что они синтезированы не человеком, а программой.
Революция машин: комфортная жизнь или угроза для человечества?
Эдуард Снежко:
Если это что-то облегчает жизнь людей, этому уделено хорошее внимание, как это использовать, это хорошо.
И превзойдет ли искусственный интеллект естественный?
Александр Тузиков:
Уже к 2050 году технологии искусственного интеллекта именно по интеллектуальным возможностям превзойдут человека.
Технологии должны помогать людям, поэтому и врачи, и медицинские роботы трудятся сообща. Их вычислительные мощности объединяются с человеческими навыками и творческим подходом. Кроме того, достижения в области робототехники не способны отменить личностный контакт, человеческий опыт и профессионализм практикующего врача. Всегда будут обязанности и ответственность, которые технологии не в состоянии разделить – их гораздо быстрее, надежнее и дешевле будет поручить людям.
Сергей Кругликов:
Без врача мы не обойдемся. Пока. И, наверное, вообще не обойдемся без врача. А чему вот научит искусственный интеллект в виде учителя? Да ничему не научит. Это, мы считаем, пока не эмоциональный предмет, который может учесть какое-то состояние волнения обучаемого, дать ему возможность второй раз зайти, к примеру, сходите попейте водички, потом приедете. Ну, такого же не будет, согласитесь.
Многие авторы научной фантастики полагают, что однажды машины могут физически и умственно превзойти человека. Они также часто задаются вопросом, что произойдет, если эти роботы просто решат, что люди им не нужны. Однако еще в прошлом столетии писатель-фантаст Айзек Азимов облегчил эту проблему, сформулировав три закона робототехники – обязательные правила поведения роботов.
Конечно, не стоит всерьез расценивать эти законы, ведь они изначально разрабатывались для вымышленного мира. И вопрос их работы в реальности остается открытым. Но все же многие специалисты резонно опасаются развития технологий. Стивен Хокинг заявлял, что недооценка угрозы со стороны искусственного интеллекта может стать самой большой ошибкой в истории человечества.
Александр Тузиков:
Вопрос очень непростой. Потому что есть разные мнения насчет искусственного интеллекта. Одно мнение, оно, конечно, очень важное, что технологии искусственного интеллекта позволяют решать теперь многие задачи, которые казались раньше невозможными для компьютерных программ. Но, с другой стороны, возникает большое опасение: а что, если технологии искусственного интеллекта в скором времени смогут не просто собирать и предоставлять вам значительную информацию, в том числе знания, но генерировать новые знания? Представляете, что это будет программа, которая обладает большим интеллектом, чем человек? Где же тогда человек, где его место во взаимодействии с этой программой?
Поскольку машины способны собирать, отслеживать и анализировать множество информации о людях, они потенциально могут использовать полученные данные против них. Сегодня умные машины научились блефовать, переводить и распознавать человеческий голос, шутить. Каждую неделю мы узнаем о новых подвигах компьютерных программ, уже умеющих ставить медицинские диагнозы, рисовать, петь или генерировать текст. Так есть ли повод для паники?
А вы знали, что отцом робототехники считают Леонардо да Винчи? История развития искусственного интеллекта (подробности здесь).