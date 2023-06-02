Участники проекта «Кадровая лестница» презентовали итоговые работы

В числе первой группы – молодежный актив БГУ. Студенты и сотрудники вуза прошли двухнедельный курс лекций и практических семинаров, посвященных основам белорусской государственности. В том числе с выездом на госпредприятия и организации, где молодые люди получили возможность проведения самостоятельных исследований. По окончании курса участники презентовали свои разработки по проведению диалоговой площадки и общественно значимого мероприятия. Лучшим проектом стал «Студенческий идеологический десант», направленный на продвижение идеологии и ценностей государства среди молодежи через лидеров мнений в медиапространстве.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»: Проекты формулировались исходя из тех задач, которые сейчас должна решать белорусская политическая партия «Белая Русь», общественное объединение «Белая Русь», БРСМ. И мы просили наших участников, чтобы они реализовали проект, на основе которого мы сможем двигаться вперед и решать эти задачи в общественном и политическом поле нашей страны.

Влад Макаревич, заместитель декана по воспитательной работе и социальным вопросам экономического факультета БГУ:

Мы работали над проектом «Студенческий идеологический десант». Изначально у нас было только название. Когда мы разобрали все проблемы, которые существуют на данный момент, это отсутствие критического мышления, навыков критического мышления, это огромная засоренность информационного пространства, неумение ориентироваться в медиапространстве, мы поняли, что нам нужны именно те ребята, которые могут стать проводниками в этом мире для студентов и для нашей молодежи.

Проект «Кадровая лестница» продолжит свою работу в дальнейшем, а лучшие разработчики нынешнего сезона войдут в базу идеологического резерва вуза и страны. В ближайшее время они выступят экспертами в общественно-политических программах республиканских СМИ.