А вы знали, что отцом робототехники считают Леонардо да Винчи? История развития искусственного интеллекта

Вот уже долгие годы человечество пытается максимально облегчить себе жизнь, переложив выполнение сложных задач на плечи роботов. В современном мире у них весьма хорошо это получается. Сегодня любой желающий может купить робот-пылесос и забыть об уборке дома. А на заводах производственные механизмы в автоматическом режиме собирают электронику и даже огромные автомобили, рассказали в программе «В поисках истины».

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:

Это история уже давняя, скажем так, ничто не возникает внезапно на пустом месте. Шло становление различное, появлялись различные мехатронные изделия, которые позволяли какие-то определенные процессы автоматизировать. Наряду с этим человечество, люди, инженеры всегда старались упростить процессы производства того или иного вида продукции, того или иного вида предоставления услуг.

Термин «робот» подразумевает под собой устройство, которое предназначено для выполнения определенного рода действий по заранее заложенной программе. Обычно роботы получают информацию об окружающей обстановке со встроенных датчиков, которые служат им органами чувств. Сергей Кругликов:

Появлялись новые электронные устройства, которые перерастали в робототехнические устройства. И в конечном итоге невозможно управлять роботом, не имея определенной интеллектуальной составляющей.

Изобретателем одного из первых роботов косвенно считается итальянский ученый Леонардо да Винчи. Судя по документам, обнаруженным в середине XX столетия, художник разработал чертеж человекоподобного робота еще в 1495 году. В схемах был изображен каркас, который был запрограммирован выполнять человеческие движения. Он обладал анатомически правильной моделью челюсти и умел садиться, двигать руками и шеей. Записи указывали, что поверх каркаса должна быть надета рыцарская броня. Но подтверждения, что робот действительно был создан, ученым найти не удалось.

Сергей Кругликов:

Искусственный интеллект как робототехника имеет достаточно давнюю историю. И я думаю, уже вполне реально можно говорить: середина прошлого века – это момент старта робототехники, уже активный, и систем искусственного интеллекта. Да, они еще были не такие совершенные, но при появлении первых электронно-вычислительных машин пошло и становление искусственного интеллекта.

В XX веке человечество уже осознало перспективы робототехники и всерьез занялось производством роботов. 1928 год – «Мистер Телевокс» – умел двигать несколькими конечностями и выполнять простые голосовые команды. В 1936 году был представлен советский робот «В2М». Человекоподобная машина, разработанная школьником, умела выполнять восемь команд, которые заключались в движении разными частями тела. Но «отцом робототехники» все же считают американского инженера Джозефа Энгельбергера, который представил миру первого производственного робота. С того времени индустрия продвинулась далеко вперед. Настоящие машины гораздо сложнее прежних, однако и первые изобретения до сих пор будоражат воображение.

Татьяна Ким, младший научный сотрудник лаборатории робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси:

Активно робототехника начала развиваться в последние 60 лет. Ученые начали исследовать, что необходимо облегчить труд людям, которые работают на производстве. Для этого они разрабатывали различные системы для автоматизации управления ими. Преимуществом таких роботов считается, что они могут работать круглосуточно, они могут делать тяжелую монотонную работу. И тем самым люди будут освобождены от таких работ и перенаправлены на более легкую или оптимальную полезную работу. Сергей Кругликов:

Беларусь – одна из стран, которая является лидером в области искусственного интеллекта. Почему? Здесь были достаточно сильные, могучие школы заложены: математическая, физическая школа, школа вычислителей. Первые большие ЭВМ появились в Минске. Машины, которые мы ставили и на Кубу, и во все соцстраны, ставили и на дальнее зарубежье.

Сегодня искусственный интеллект развивается стремительными шагами. Им уже никого не удивишь, но многие до конца не понимают, на что он в действительности способен. Сейчас его уже используют во многих сферах, и без него невозможно представить наше будущее. Сергей Кругликов:

Вообще, понятие искусственного интеллекта абстрактное. Четкого определения нет, потому что о понятиях договариваются, о них никогда не спорят. О них нужно договориться и работать в одном правовом ключе, понимая друг друга, о чем мы говорим. И «Тамагочи», и калькулятор – это тоже родоначальники каких-то элементов искусственного интеллекта. Все начинается с очень простого и на элементарном уровне. Потом доходим мы до какой-то вершины и опять возвращаемся к простому. Потому что самое эффективное решение – это простое решение.

Как электричество изменило жизнь и привело к новой промышленной революции в XIX веке, так и искусственный интеллект становится одним из основных драйверов глубокой трансформации общества и экономики уже в XXI веке. Главное преимущество такого интеллекта – это машинное обучение. Анализируя огромный объем данных, создаваемых ежедневно, он превращает их в полезную информацию.

Александр Тузиков, заведующий лабораторией математической кибернетики ОИПИ НАН Беларуси:

Если говорить о совсем недавнем успехе технологий искусственного интеллекта, следует отметить, что эти технологии прошли этап, который называется тест Тьюринга. То есть когда человек может беседовать с компьютерной программой на равных и не может понять, что он беседует с компьютерной программой. Это раньше казалось еще невозможным. А теперь это уже действующие программы.

Процедура прохождения теста Тьюринга претерпевала изменения, однако его суть остается прежней. Если общаясь с человеком и машиной, экспериментатор не сможет определить, кто из них кто, значит, машиной тест пройден. Иными словами, компьютер своими ответами должен убедить собеседника в том, что перед ним действительно человек. Александр Тузиков:

Эта программа, действующая, может по вашей просьбе решить целый ряд задач. Вы можете ее попросить написать рассказ, например, на какую-то тему в стиле какого-то автора. Дать ей какой-то набросок сюжета, и она вам сделает это. Это вообще-то трудно было представить еще даже несколько лет назад. То есть с этой точки зрения технологии искусственного интеллекта демонстрируют просто взрывное развитие.

Сегодня стоит задача – раз­работать документы, начиная от концепции создания и внедре­ния интеллектуальных систе­м и заканчивая стандартами взаимодействия интеллектуальных систем между собой и между ними и чело­веком. Подобные нормы уже есть в России, Германии, США. По результатам конкурса, право на разработку модельного закона об искусственном интеллекте в СНГ получил Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. В нем и будет заложен понятийный аппарат. Сергей Кругликов:

В нем предусматриваются практически все аспекты по возможности создания и взаимоотношения юридических и физических лиц, которые занимаются вопросами интеллектуальных систем и интеллектуальных технологий по их созданию и возможности внедрения в повседневную деятельность. Да, если массово забрасывать все, что разрабатывается, конечно, мы получим 50 на 50 как полезные, так и вредные эффекты. И неизвестно, чем закончится. И этот модельный закон будет опережающим условием для развития систем искусственного интеллекта. Вот в чем задача: не по хвостам бить, а опередить процесс. Видя, как бурно сейчас это все развивается.

Одна из сильных сторон искусственного интеллекта – это умение делать прогнозы. Пока человек гадает и прислушивается к своей интуиции, искусственный интеллект, проанализировав массивы данных, может предсказать, с какой вероятностью произойдет то или иное событие. И даже составить план будущего. Например, что в 2050 году планета потеряет предыдущий облик. Или то, что к 2100 году искусственный интеллект будет доминировать над человечеством. Александр Тузиков:

Многие специалисты говорили о том, что уже к 2050 году технологии искусственного интеллекта именно по интеллектуальным возможностям превзойдут человека. Не так, что просто в отдельных областях. Это и так известно, что компьютерные интеллектуальные программы работают значительно лучше человека. Но в целом если говорить по уровню интеллекта. И это прогноз, который давали специалисты еще пять лет назад.

Сегодня понятно – будущее за искусственным интеллектом. Он проникнет почти во все сферы деятельности и со временем будет доминировать в них. В конечном счете он может даже превзойти естественный интеллект. Поэтому важно говорить о возможных негативных последствиях и определять границы, чтобы сами люди не стали жертвами своих разработок.