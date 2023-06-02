Прогнозы положительные – в Беларуси активно решают проблемы с записью на медобследования

Новости Беларуси. Навести порядок в учреждениях здравоохранения на всех уровнях, разрешить кадровые вопросы, разобраться с полугодичными очередями на операции. Александр Лукашенко подписал распоряжение о повышении эффективности системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ стал реакцией главы государства на те проблемы, которые сегодня существуют в медицине. Напомним, на прошлой неделе с медиками состоялся серьезный и, главное, предметный разговор. Мониторинговая группа установила ряд недопустимых нарушений. Их ликвидацию обязаны закончить до 1 января. Такой срок установил Александр Лукашенко, спрос, как подчеркнул Президент, будет жестким. «Ждать конца года мы не будем». Как здравоохранение выполняет распоряжение Президента?

Но лучше, когда решается без вмешательства извне. Только тогда значит, что местная вертикаль, Минздрав и люди дружат друг с другом, а не враждуют. Такой пример из Гомельской области, когда, услышав население, на перемены не пошли и не закрыли местный ФАП.

Людмила Шумкина, заведующая Ларищанским ФАП:

Пациентов за 13 лет всех изучила, все их повадки знаю. Хожу по домам, в каждый дом захожу. Меня уже тут все знают. Даже с начала своей трудовой деятельности, начала работу, на второй день сразу ходила по дворам.

– Нужен ли вообще ФАП в деревне?

– Я считаю, что нужно. Даже когда я сказала, что я уже пенсионерка, буду уступать место молодым, мне сказали: Андреевна, как же мы будем без тебя? У нас таких не было.

Ситуацию в здравоохранении разобрали по кирпичикам, причем начали с самого фундамента. Острым остается вопрос доступности медицины вне крупных городов. Жители столицы и областных центров привыкли к определенному уровню медобслуживания: больницы в шаговой доступности, небольшие очереди, в конце концов, квалифицированные кадры и высокотехнологичные хирургические вмешательства. Но не везде так. На совещании приводили ряд вопиющих примеров: почти полугодичные очереди на МРТ, КТ. А ведь это ранняя диагностика заболеваний, которая может спасти жизни.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Например, Минская область. В 25-ти учреждениях срок ожидания проведения на бесплатной основе ультразвуковых исследований органов брюшной полости и сердца, а также МРТ и КТ составляет до 60 дней.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

Показатель по выявлению рака шейки-матки на поздней стадии в некоторых районах составил выше 50 %. И это при наличии сети смотровых кабинетов и формально имеющейся системе скрининга. А одногодичная летальность по раку желудка составила 50 %, где только в одном районе за январь-февраль умерло 11 человек. А запись на эндоскопическое исследование амбулаторных пациентов со всего района составляла два человека в день.

Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси:

В Могилевской областной детской больнице плановый осмотр, УЗИ с датчиками эха, можно записаться на декабрь 2024 года, потому что врач сейчас находится в декретном отпуске.

Чтобы решить эти проблемы, глава государства предложил не изобретать велосипед, а использовать простую и понятную систему. На председателей местных органов власти возложена персональная ответственность за санитарно-техническое состояние медучреждений. Минздрав же ответственен за лечение, протоколы, технологии, квалификацию кадров. Отрадно, что после того, как проблему подняли на поверхность, мы получаем хорошие новости. Рогачевская центральная больница обслуживает более 50 тысяч человек. Накануне здесь открылся кабинет КТ. Прежде пациентов приходилось обследовать в других городах, что снижало оперативность диагностики.