Незаконное увольнение. С какими основаниями чаще всего обращаются в профсоюзы?

Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии, сыграем на стороне правды.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

С разными основаниями увольнения приходилось сталкиваться нашим юристам. Необходимо было отстаивать права непосредственно в суде. В первую очередь это незаконные увольнения за виновные действия. Чаще всего приходят люди в профсоюзы и просят помощи.

Также встречаются случаи и незаконного увольнения по соглашению сторон. Казалось бы, такая тема, основания нормальные, обычные. Вместе с тем бывают случаи, когда работник не пишет заявление, то есть не обращается к нанимателю с такой просьбой. Появляется такое основание, наниматель его увольняет. Оказывается, дело было совсем не в соглашении сторон, работник, наоборот, желал бы продолжать трудовые отношения.

Конечно же, это тема истечения срока действия контракта. Тоже зачастую наниматели пользуются таким подходом, незаконно увольняют. Не соблюдают не столько законодательство, сколько нормы коллективного договора. Коллективный договор – это местная Конституция, которая работает в рамках конкретной организации. Если у нанимателя с профсоюзом договоренность в рамках коллективного договора, что в таких-то случаях наниматель обязан продлевать контракты, почему-то бывают такие ситуации. Наниматель забывает о том, что у него есть такая норма, не соблюдает, по каким-то причинам хочет избавиться от работника. Мы идем в суд, отстаиваем интересы, и работник благополучно возвращается на свое рабочее место.