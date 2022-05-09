Кричали, играли на гармошке и стреляли. Узнали у ветеранов, как они встречали Победу в мае 1945-го

Сергей Прохоров, ведущий:
Весть о Победе разлетелась по миру за считанные минуты. В момент подписания акта о капитуляции Германии Минск еще спал.
Сергей Прохоров, ведущий:
Весть о Победе разлетелась по миру за считанные минуты. В момент подписания акта о капитуляции Германии Минск еще спал.
Наталья Надольская, ведущая:
Но в ночную тишину ворвались звуки зенитных орудий и очереди трассирующих пуль. В небо взмыли сигнальные ракеты, улицы осветили прожекторы. Так военные сообщили столице о падении врага.
Сергей Прохоров:
Как просыпался Минск в свой первый послевоенный день?
9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в пригороде Берлина был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
От главного командования Вооруженных сил Германии капитуляцию подписывает генерал-фельдмаршал Кейтель.
В 02:10 диктор советского информбюро Юрий Левитан сообщил о завершении Великой Отечественной войны.
Установить, что 9 мая является Днем всенародного торжества, праздником Победы!
Василий Шишов тогда служил радиотелеграфистом – держал связь с фронтовой авиацией. Услышал о победе, когда был в карауле.
Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:
Смотрю, зашелестело что-то в динамике. Ночью, часа два или три ночи. Зашелестело, и Левитан начинает выступать, что Германия капитулировала и все такое. Началась стрельба. Я стоял-стоял и думаю, а чего я должен отставать? Автомат у меня был ППШ – 71 патрон – вжух, все выпустило. Картина неописуемая была. Кто плакал, кого бросали вверх, «ура» кричали, что война закончилась, некоторые играли на гармошке.
В минском гарнизоне устроили праздничный салют. Ранним утром кипела работа в редакциях газет. Вере Бураковой тогда было 16. Она трудилась в партизанской типографии под Славгородом.
Вера Буракова, труженица тыла:
Нам сказали в 12 часов, ждали до двух часов ночи. Сказали, будет важное сообщение, ждите. В шесть часов люди выгоняли коров на пашню, а мы пришли, так все люди плакали, как мы им рассказали.
На минских предприятиях прошли митинги. Рабочие коллективы объединялись в массовые демонстрациии. К полудню на площади Ленина собралось почти 50 тысяч человек – примерно половина от всего населения города. Вот как описала общегородской митинг всесоюзная газета «Известия» в номере за 11 мая 1945 года: «Яркое солнце Победы озарило разрушенные кварталы Минска. В городе началось всеобщее ликование».
Война почти до основания разрушила белорусскую столицу. Уцелевшие здания можно было сосчитать на пальцах. Константин Алещенко встретил победный май далеко от дома – в Берлине. А сегодня он на Родине, спустя 77 лет под окнами своего же дома слушает песни о фронтовых и победных вехах. А под звуки легендарной «Катюши» и вовсе готов пуститься в пляс.
Ираида Ивановская на войне была связной. Год провела в трудовом концлагере. Победный май встретила под Кенигсбергом, после была переброшена на Дальний Восток, вернулась домой уже после окончания советско-японской войны.
Ираида Ивановская, ветеран Великой Отечественной войны:
Выползали кто как мог. На четвереньках, кто как мог, выползали на эту площадь, и тут кто сидел, кто лежал. Такая радость, такое ликование было. Такое было, не передать.
Благодаря этим мужественным людям наше поколение встречает май солнечным и цветущим. С широкими проспектами, зелеными скверами и улыбками на лицах. Как в мае 1945-го. Только тогда улыбки сияли и на лицах тех, кто приближал Победу. А сегодня все чаще блестят награды на их мундирах и все больше участников войны смотрят на нас с портретов. Неважно, сколько времени пройдет. Май всегда будет со слезами на глазах. Беларусь потеряла в той войне каждого третьего. И всякий, кто дошел до Берлина или остался в братской могиле, видел столько горя, что его хватит на несколько поколений вперед. А их мужество еще долгие годы будет украшать историю нашего народа.
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