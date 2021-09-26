Решить квартирный вопрос, сменив прописку на районную. Советы для тех, кто мечтает обзавестись своим жильём

Новости Беларуси. На этой неделе стало известно о том, что в Беларуси намерены дополнительно простимулировать строительство жилья в сельской местности. Такие меры содержит проект Указа «О мерах по оказанию государственной поддержки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Говорят, насчет отдельных позиций среди собравшихся развернулись жаркие дискуссии. Свою точку зрения высказали представители органов госуправления и местной власти. И далеко не все предложения Министерства архитектуры и строительства, а именно профильное ведомство занимается разработкой новеллы, были восприняты положительно, поэтому проект отправили на доработку.

Как и кто строится сегодня за пределами больших городов и что известно о планируемых нововведениях, расскажет Александр Добриян. Решить квартирный вопрос, сменив прописку на районную, теперь можно будет как никогда ранее быстро. Увеличив приток новых жителей из больших городов, стоит задача сократить отток людей из сельской местности. Ведь некоторые нормы действующего законодательства сегодня откровенно подстегивают и без того высокие темпы урбанизации.

Александр Добриян, корреспондент:

Многодетные семьи – настоящий локомотив для жилищного строительства в белорусских регионах. Такие дома практически в каждом райцентре появляются ежегодно. В этом, например, 18 из 20 квартир принадлежат именно многодетным семьям. Всего же в Калинковичском районе в 2021 году введут в строй три многоэтажных дома. В общей сложности 100 квартир. В 98 из них будут жить именно большие семьи. «Стимулирование строительства жилья в сельской местности». Как планируют решать квартирный вопрос в Беларуси? Читайте здесь. Светлана Демидович – жительница первого в Калинковичах электродома. В райцентр из небольшой деревни Антоновка она переехала вместе с мужем и тремя сыновьями. Квартиру в городе хотели давно.

Светлана Демидович, жительница Калинковичей:

Нам двушки пока хватит. Трешку нужно было больше ждать. Мы не захотели ждать, мы просто взяли то, что нам предложили. В квартире удобнее, лучше, все есть – туалет, ванная. Больше к городу мы хотели. Свое будущее и будущее своих детей с городом связывает подавляющее большинство многодетных жителей сельской местности. По факту действующие меры господдержки буквально вымывают кадры из глубинки. Например, в этом сезоне на уборочной в Беларуси уже не хватало 1 500 комбайнеров. Изменения законодательства продиктованы временем. Александр Лукашенко: «В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету». Читайте здесь.