15% компаний в мире занимаются ИИ

По данным на конец сентября, в Китае зарегистрировано более 5 300 компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Таким образом, их доля в мире достигла 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно статистике, по итогам прошлого года масштаб индустрии искусственного интеллекта в стране превысил отметку в 900 млрд юаней, это более 126 млрд долларов, что на 24 % больше, чем годом ранее.

Кроме того, создана полная производственная цепочка, которая охватывает базовую инфраструктуру, архитектуру моделей и отраслевые приложения. Широкое распространение среди потребителей получают смартфоны и компьютеры на базе искусственного интеллекта, а также интеллектуальные подключенные транспортные средства.

Китай прилагает постоянные усилия для преобразования цифровой экономики в «умную». Ранее в этом году в стране опубликовали рекомендации по внедрению инициативы ИИ+, цель которой укрепление инфраструктуры и ускорение интеграции технологий искусственного интеллекта в социально-экономических сферах.