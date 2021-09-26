«Мы что, создаём угрозу? Вы не трогайте нас!» Анатолий Исаченко о ситуации на границе

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Сегодня странная ситуация складывается на границе с нашими соседями, странами – членами Европейского союза. Я имею в виду на литовской и польской границах. Поляки, например, хотят от нас отгородиться стеной, думая, что мы виноваты, что к ним ломятся мигранты из стран, которые бомбили США и другие участники НАТО. Как вы оцениваете эту ситуацию на границе и как нам себя вести?
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Та ситуация, которая сложилась на границе – опять же, Президент об этом предупреждал. Что на самом деле получилось? Люди поехали. Почему они не принимают? Почему выдворяют с границ? Наверное, это вопрос к нашим соседям.
Ольга Коршун:
Тем более от нас отгораживаться не стоит, мы особо в ЕС не стремимся. Я имею в виду белорусов.
Анатолий Исаченко:
Отгораживаться – это, наверное, удел слабых. Зачем отгораживаться? Мы что, создаем какую-то угрозу? Нет, конечно.
Ольга Коршун:
Конкретно белорусы туда не ломятся.
Анатолий Исаченко:
Да. Мы мирная страна. Вы не трогайте нас. Мы живем, работаем, трудимся.
«Надо думать вперед». О санкциях жестко высказался Анатолий Исаченко (подробнее здесь).