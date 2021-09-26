Ограничиваем возможность господдержки. Что делают в Беларуси, чтобы снизить отток сельского населения из мест проживания?

Новости Беларуси. На этой неделе стало известно о том, что в Беларуси намерены дополнительно простимулировать строительство жилья в сельской местности. Такие меры содержит проект Указа «О мерах по оказанию государственной поддержки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Говорят, насчет отдельных позиций среди собравшихся развернулись жаркие дискуссии. Свою точку зрения высказали представители органов госуправления и местной власти. И далеко не все предложения Министерства архитектуры и строительства, а именно профильное ведомство занимается разработкой новеллы, были восприняты положительно, поэтому проект отправили на доработку. Проект нового указа содержит корректировку условий и порядка оказания господдержки.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы ограничиваем возможность предоставления государственной поддержки в случае, если гражданин, который имеет право на такую господдержку, планирует сменить место жительства. Этот человек сможет построиться только в более малых населенных пунктах. То есть если он проживает в областном центре и собрался сменить место жительства, то он может переехать только в районный центр. Эта мера, скажем так, ограничит отток сельского населения из мест проживания, работы и не допустит массового смещения в городскую черту.