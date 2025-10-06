США в декабре начнут строительство новой атомной подлодки – Трамп

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia начнется в декабре. Об этом он заявил 5 октября на базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке, пишет ТАСС.

Ранее Пентагон выделил компании Electric Boat 987 миллионов долларов на модернизацию производственных мощностей, связанных со строительством подводных лодок.

Средства пойдут на разработку компонентов и поддержку верфей, участвующих в создании подводных лодок класса Columbia и Virginia, а также авианосцев класса Ford.

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