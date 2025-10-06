Единственный в Беларуси «телефон ветра» установили под Гродно. Вот что это такое

Под Гродно появился единственный в стране так называемый телефон ветра. Связаться по нему можно с теми, с кем уже не встретиться в реальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея принадлежит гродненскому благотворительному фонду. Телефонную будку установили в саду дома святого Перегрина в деревне Голынка Гродненского района. Внутри стационарный телефон, который не подключен к источнику питания.

Позвонить на него нельзя. Зато возможно взять трубку и представить на другом конце линии человека, которого уже нет. Сказать ему то, что не успели, поделиться радостью. Телефон ветра – это своего рода психотерапия. Авторы уверены, иногда самое главное – высказаться.