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Новый состав правительства объявлен во Франции

06 октября 2025 07:57
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Во Франции объявлен новый состав правительства. Правда, лица все те же. 13 из 18 министров остались на своих местах. Что касается новичков в кабмине, это главы военного ведомства, финансов, территориальной организации, цифровых технологий и по связям с парламентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый состав правительства объявлен во Франции-2

На завтра, 7 октября, запланировано выступление премьер-министра Себастьяна Лекорню перед депутатами. Он озвучит основные направления политики нового правительства. Самый острый вопрос – принятие бюджета страны на будущий год, который устраивал бы всех. И сделать это нужно до 31 декабря. 

Состав нового кабмина вызвал критику не только в рядах оппозиции, но и среди самих министров. По их мнению, в нынешней политической и экономической ситуации прорыва ждать не стоит. Левые и правые фракции в парламенте выразили недовольство сохранением многих руководителей на прежних постах. И пообещали выразить вотум недоверия премьеру.

# Международная политика

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