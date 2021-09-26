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«Сказали: квартиру не хотите бесплатно?» Соцработник из Беларуси рассказала, как ей помогли с жильём

26 сентября 2021 19:56
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Новости Беларуси. На этой неделе стало известно о том, что в Беларуси намерены дополнительно простимулировать строительство жилья в сельской местности. Такие меры содержит проект Указа «О мерах по оказанию государственной поддержки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Сказали: квартиру не хотите бесплатно?» Соцработник из Беларуси рассказала, как ей помогли с жильём-1

По данным Минархитектуры, в целом по стране более 35 % жителей сельской местности при улучшении жилищных условий переезжают в город. Но в том же Калинковичском районе из сотен семей за последние пять лет лишь три выбрали строительство по месту проживания. Наталья Богдан – одна из них.

«Сказали: квартиру не хотите бесплатно?» Соцработник из Беларуси рассказала, как ей помогли с жильём-4

Это будет старших детей. Это – наших мальчиков. Вид из окна у нас – сразу школа. Красота! Все зеленое, все красивое.

Наталья – социальный работник. Каждый день она ухаживает за теми, чьи дети когда-то уехали за городским комфортом. И своих детей воспитывает так, чтобы им хотелось остаться на малой родине. Новый дом-красавец решила строить как раз поэтому – чтобы всем в нем хватило места и никому не хотелось из него надолго уезжать.

«Сказали: квартиру не хотите бесплатно?» Соцработник из Беларуси рассказала, как ей помогли с жильём-7

Наталья Богдан, жительница агрогородка Озаричи:
Сказали: квартиру не хотите бесплатно? Просто первый взнос – 2 000 за проект, за смету дать было, и все. Я так подумала, трехкомнатную квартиру зачем мне менять? У меня трехкомнатный дом. Трехкомнатная квартира на целую толпу людей и детей, шумящих и кричащих. И вообще в городе я не люблю жить.

«Сказали: квартиру не хотите бесплатно?» Соцработник из Беларуси рассказала, как ей помогли с жильём-10

Ограничиваем возможность господдержки. Что делают в Беларуси, чтобы снизить отток сельского населения из мест проживания? Читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Наталья Богдан # Александр Лукашенко # Александр Добриян # Фотофакт

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