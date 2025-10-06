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Неизвестные устроили перестрелку в США. Есть погибшие и раненые

06 октября 2025 07:53
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Два человека погибли, еще 12 получили ранения, пятеро находятся в тяжелом состоянии. В американском штате Алабама произошла стрельба. ЧП случилось в центре города Монтгомери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные устроили перестрелку в США. Есть погибшие и раненые-2

Среди толпы неизвестный выхватил пистолет и стал стрелять по людям. Те в ответ также достали оружие и открыли стрельбу. Большинство пострадавших подростки. 

Неизвестные устроили перестрелку в США. Есть погибшие и раненые-4

Джеймс Грэбойс, начальник полиции Монтгомери (США):
По сути, это были две стороны конфликта, которые стреляли друг в друга посреди толпы. При этом стрелки не заботились об окружающих, когда совершали это.  Я могу охарактеризовать это как массовый расстрел.

Сейчас в городе идет масштабная полицейская операция по поиску злоумышленников. Пока также неясно, сколько человек стреляло и какое оружие использовалось. Мотивы преступления выясняются.

# Стрельба в США

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