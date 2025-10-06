Неизвестные устроили перестрелку в США. Есть погибшие и раненые

Два человека погибли, еще 12 получили ранения, пятеро находятся в тяжелом состоянии. В американском штате Алабама произошла стрельба. ЧП случилось в центре города Монтгомери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди толпы неизвестный выхватил пистолет и стал стрелять по людям. Те в ответ также достали оружие и открыли стрельбу. Большинство пострадавших подростки.

Джеймс Грэбойс, начальник полиции Монтгомери (США):

По сути, это были две стороны конфликта, которые стреляли друг в друга посреди толпы. При этом стрелки не заботились об окружающих, когда совершали это. Я могу охарактеризовать это как массовый расстрел.

Сейчас в городе идет масштабная полицейская операция по поиску злоумышленников. Пока также неясно, сколько человек стреляло и какое оружие использовалось. Мотивы преступления выясняются.