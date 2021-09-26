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Зампредседателя Калинковичского райисполкома: 136 многодетных семей в 2019 году мы обеспечили жильём

26 сентября 2021 19:46
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Новости Беларуси. На этой неделе стало известно о том, что в Беларуси намерены дополнительно простимулировать строительство жилья в сельской местности. Такие меры содержит проект Указа «О мерах по оказанию государственной поддержки», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Зампредседателя Калинковичского райисполкома: 136 многодетных семей в 2019 году мы обеспечили жильём-1

Свое будущее и будущее своих детей с городом связывает подавляющее большинство многодетных жителей сельской местности.

Зампредседателя Калинковичского райисполкома: 136 многодетных семей в 2019 году мы обеспечили жильём-4

Сергей Булавко, заместитель председателя Калинковичского райисполкома:
Если взять, например, 2019 год, мы 136 многодетных семей обеспечили жильем в городе Калинковичи, строится у нас в городе все практически. Из 136-ти 48 семей переехали из сельской местности. Ежегодно 45-50 % от общего количества семей, которые получают жилье, это жители из сельских населенных пунктов. Естественно, мы «оголяем» кадры на селе. Переезжает молодое поколение, увозят своих детей.

«Стимулирование строительства жилья в сельской местности». Как планируют решать квартирный вопрос в Беларуси? Читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Сергей Булавко # Александр Добриян # Фотофакт

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