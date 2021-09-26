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В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок

26 сентября 2021 19:41
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Новости Беларуси. Юлия Друзик – новоиспеченная селянка. В деревню из города переехала совсем недавно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из хозяйства пока две собаки и королевский газон, но это только начало.

В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок-1

У семьи большие планы. А началась эта история с обычного похода в районную администрацию: молодой семье нужно было свое жилье.

В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок-4

Юлия Друзик, жительница агрогородка Бобовичи:
Помню как сейчас. В 2012 году стали мы на очередь как нуждающиеся с мужем в городе. Дали нам отрывной номерок с нашей очередью. Были мы 17 779-е – никогда эту цифру не забуду. Цифра очень-очень большая. Посчитали, лет через 20, возможно, квартиру получим. Какой-то капитал был. Сели, посчитали: дом вроде потянем. Решили поехать по ближайшим сельсоветам.

В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок-7

Юлия и ее муж – горожане в четвертом поколении. Но годовалый Андрюша уже коренной селянин. Родственники до сих не понимают, как можно было променять полумиллионный Гомель на крохотные Бобовичи. Но счастливая хозяйка построенного по собственному проекту дома ни о чем не жалеет.

В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок-10

Юлия Друзик:
Душа здесь может развернуться. Ты сам можешь распланировать, где будет твой дом, каким он будет, его характеристики, то есть то, что тебе надо. Плюс ты вкладываешь во все это душу. Очень-очень много чего мы делали здесь сами. Когда видишь результат, ты наслаждаешься. И вот дом твоей мечты у тебя есть, он у тебя есть. И мы рады, что он у нас есть.

В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок-13

Строить дом мечты семье Друзик помогает государство. 5%-ный кредит на 20 лет молодой семье после рождения второго ребенка пересчитали в сторону уменьшения. Плюс дали кредитные каникулы: пока Андрюше не исполнится три года, выплаты по кредиту приостановлены – стандартные для Беларуси условия. Но чтобы семей, согласных переехать за город, год от года становилась больше, нужны дополнительные стимулы.

Зампредседателя Калинковичского райисполкома: 136 многодетных семей в 2019 году мы обеспечили жильем. Подробнее здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Юлия Друзик # Александр Добриян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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