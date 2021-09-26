В очереди были 17 779-е. Белоруска о том, почему променяла Гомель на маленький агрогородок

Новости Беларуси. Юлия Друзик – новоиспеченная селянка. В деревню из города переехала совсем недавно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из хозяйства пока две собаки и королевский газон, но это только начало.

У семьи большие планы. А началась эта история с обычного похода в районную администрацию: молодой семье нужно было свое жилье.

Юлия Друзик, жительница агрогородка Бобовичи:

Помню как сейчас. В 2012 году стали мы на очередь как нуждающиеся с мужем в городе. Дали нам отрывной номерок с нашей очередью. Были мы 17 779-е – никогда эту цифру не забуду. Цифра очень-очень большая. Посчитали, лет через 20, возможно, квартиру получим. Какой-то капитал был. Сели, посчитали: дом вроде потянем. Решили поехать по ближайшим сельсоветам.

Юлия и ее муж – горожане в четвертом поколении. Но годовалый Андрюша уже коренной селянин. Родственники до сих не понимают, как можно было променять полумиллионный Гомель на крохотные Бобовичи. Но счастливая хозяйка построенного по собственному проекту дома ни о чем не жалеет.

Юлия Друзик:

Душа здесь может развернуться. Ты сам можешь распланировать, где будет твой дом, каким он будет, его характеристики, то есть то, что тебе надо. Плюс ты вкладываешь во все это душу. Очень-очень много чего мы делали здесь сами. Когда видишь результат, ты наслаждаешься. И вот дом твоей мечты у тебя есть, он у тебя есть. И мы рады, что он у нас есть.