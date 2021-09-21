«Стимулирование строительства жилья в сельской местности». Как планируют решать квартирный вопрос в Беларуси?

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд предложений вызвал бурные споры. Например, то, которое касалось предоставления многодетным семьям, живущим в сельских населенных пунктах, господдержки из расчета 30 квадратных метров на члена семьи – если один из супругов, а не оба, как принято сейчас, работает на селе – вызвало реакцию со стороны Александра Турчина.

Губернатор Минской области сегодня представлял не только свою позицию, но и коллег. Были и другие спорные моменты. В итоге проект также отправлен на доработку. Но есть все же в финальной версии другие, бесспорно, важные изменения останутся.