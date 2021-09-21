«Стимулирование строительства жилья в сельской местности». Как планируют решать квартирный вопрос в Беларуси?

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ряд предложений вызвал бурные споры. Например, то, которое касалось предоставления многодетным семьям, живущим в сельских населенных пунктах, господдержки из расчета 30 квадратных метров на члена семьи – если один из супругов, а не оба, как принято сейчас, работает на селе – вызвало реакцию со стороны Александра Турчина.
Губернатор Минской области сегодня представлял не только свою позицию, но и коллег. Были и другие спорные моменты. В итоге проект также отправлен на доработку. Но есть все же в финальной версии другие, бесспорно, важные изменения останутся.
Руслан Пархамович, министр строительства и архитектуры Беларуси:
Стимулирование строительства жилья в сельской местности. То есть граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, проживающие сегодня в областных центрах или в Минске, в случае, если они принимают решение о строительстве жилья в малых населенных пунктах, приобретают внеочередное право на строительство такого жилья. Второе направление – это то, что мы ограничиваем возможность предоставления государственной поддержки в случае, если гражданин, который имеет на нее право, планирует сменить место жительства. То есть планирует построить жилье не там, где он поставлен на учет.
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