Можно ли громко слушать музыку днём? Ответил юрист

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Скажите, у вас в практике какие были случаи, как вы их решали?

Александр Костюкевич, юрист:

В практике, конечно, у меня другая специфика деятельности. Но с учетом жалоб, что бегают дети, громко шумят, мы должны с точки зрения законодательства смотреть. То есть если у нас взять положение и правила пользования жилыми помещениями, там четко указано, что нельзя шуметь, громко разговаривать, петь, играть на музыкальных инструментах с 23 часов до 7 утра. А что касается другого времени – там написано, что нельзя громко слушать телевизор, громкоговорящие устройства, магнитофоны, если уровень шума не соответствует санитарным нормам. Касательно игры на музыкальных инструментах, если дети играют, бегают, кричат, то оно не составляет, не образует состав административного правонарушения, мы должны точно знать. Если уже будут какие-то угрозы, виброколонки, еще что-то – тогда уже со стороны действий соседей будут, конечно, нарушения. Александра Каштанова:

А на это можно написать жалобу, да? Мне поставили все-таки эту виброколонку, мучился весь подъезд. Александр Костюкевич:

Санитарная норма нарушается. Есть у нас санитарный надзор, органы санитарного надзора, которые могут замерить шум, вибрации. Если мы берем жилые помещения, то уровень шума не должен превышать в дневное время 55 децибел, в ночное время – с 23 вечера до 7 утра – 45 децибел. Но обычно санстанция проверяет уровень шума не телевизора и магнитофона, а когда какой-то идет постоянный источник шума. Либо это блок кондиционера, либо виброколонка. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А можно ли виброколонку найти? Человек примерно предполагает, что виброколонка стоит у соседа снизу, потому что у них конфликт. Приходят сотрудники, и сосед говорит: а у меня ничего нет. Александр Костюкевич:

Потому что он ее может в любой момент снять, даже если ему позвонили в дверь. Она небольшая.