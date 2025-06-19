Белорусская делегация продолжает работу в рамках Петербургского международного экономического форума

20 тысяч представителей из 140 стран мира принимают участие в работе 28-го Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Он начался 18 июня. В 2025 году заглавная тема встречи экспертного сообщества, ученых, бизнесменов и управленцев: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа включает более 150 мероприятий в различных форматах. В частности, запланированы бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, США, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Ирана, стран Африки и Латинской Америки, а также государств-членов Евросоюза. Возможностями такой авторитетной площадки, как Петербургский форум, воспользуются и участники из Беларуси. В делегации нашей страны – представители регионов, руководители ряда министерств, Белорусской торгово-промышленной палаты. Сегодня они примут участие в круглом столе и будут обсуждать работу и перспективы Союзного государства.

Александр Комендант, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:

Экономический форум в Петербурге на самом деле уникальное место, где можно найти партнеров и где сосредоточено очень много российских регионов. Они приезжают масштабно, с определенными стендами. Это очень значимое по российским меркам мероприятие и мы, безусловно, не могли пропустить. На сегодняшний момент мы, как Гродненский регион, закрепленный от Республики Беларусь и российскими регионами, провели встречу с Краснодарским краем, встретились с заместителем губернатора, обсудили итоги выполнения, планы мероприятий и конкретные проекты. У нас уже есть определенное намерение по сотрудничеству в сфере бизнеса, по сотрудничеству в сфере культуры.

Также запланирован ряд двусторонних встреч с представителями российских регионов и подписание ряда документов о сотрудничестве.