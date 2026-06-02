Работы шли без выходных – в центре Гродно после реконструкции открыли мост

Масштаб белорусских дорог впечатляет: почти 90 тысяч километров трасс, мостов и магистралей, где жизнь не утихает в буквальном смысле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно государственной программе «Дороги Беларуси», до 2030 года планируется построить и обновить еще 25 тысяч километров. А это в полтора раза больше, чем за прошлую пятилетку. Суммы также существенные – почти 19 миллиардов белорусских рублей.

Из цифр становится понятно, что внимание к качеству полотна самое пристальное. Это не просто асфальт, это вопрос комфортной жизни в любой точке страны. Пример такого внимания к деталям – в историческом центре Гродно. Там был открыт мост через реку Юрисдику. Работы проводили с осени 2025 года. Скорость была важна, ведь движение на время их проведения было закрыто.