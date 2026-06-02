Работы шли без выходных – в центре Гродно после реконструкции открыли мост
Масштаб белорусских дорог впечатляет: почти 90 тысяч километров трасс, мостов и магистралей, где жизнь не утихает в буквальном смысле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно государственной программе «Дороги Беларуси», до 2030 года планируется построить и обновить еще 25 тысяч километров. А это в полтора раза больше, чем за прошлую пятилетку. Суммы также существенные – почти 19 миллиардов белорусских рублей.
Из цифр становится понятно, что внимание к качеству полотна самое пристальное. Это не просто асфальт, это вопрос комфортной жизни в любой точке страны. Пример такого внимания к деталям – в историческом центре Гродно. Там был открыт мост через реку Юрисдику. Работы проводили с осени 2025 года. Скорость была важна, ведь движение на время их проведения было закрыто.
Символическое нажатие на пусковую кнопку – и движение по историческому мосту в центре Гродно вновь открыто.
На реконструкцию моста у строителей ушло девять месяцев. Справились раньше срока, чтобы к Фестивалю национальных культур центр Гродно выглядел достойно. Работы шли без выходных, начиная с осени прошлого года, когда после обследования комиссия признала путепровод небезопасным. Необходимо было заменить элементы, укрепить конструкции.
Практически на каждом этапе специалистам приходилось решать нестандартные инженерные задачи – строился мост 100 лет назад. В результате получился симбиоз технологий. Например, вместо балочных пролетных строений сделали монолитную плиту, которую заливали на существующую арку.
Илья Бейма, директор филиала «Мостостроительное управление №7» предприятия «Мостострой»:
Здесь нетипичное армирование, непрямолинейные конструктивные элементы, приходилось многие элементы изготавливать по месту, подгонять в штучном, ручном режиме. Мы пытались полностью передать исторический внешний вид. Думаю, что 100 лет простоит.
Полторы тысячи кубометров бетона и 260 тонн арматуры – в обновленном сооружении колоссальный запас прочности. Главный результат завершения реконструкции – возвращение к привычным и максимально коротким маршрутам. Из-за перекрытого движения тысячи горожан были вынуждены поменять логистику.
Развитие дорожной инфраструктуры остается неизменным приоритетом государственной политики. Только по обновлению мостов работы ведутся во всех регионах страны, в том числе по реконструкции объектов на трассе М-10 и через реку Вилию. А самый амбициозный проект страны – строительство моста через Припять, который соединит Лунинецкий и Столинский районы. Проект включен в Программу развития районов Припятского Полесья.
Президент поручил построить новый мост через Припять.
В целом объемы работ по модернизации дорог и мостов на текущую пятилетку увеличены практически в полтора раза. Речь не только об имидже страны, развитии логистики, но и о повышении качества жизни каждого белоруса.
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