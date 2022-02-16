ГУБОП: сотрудники ЧКБ под руководством Навоши создавали так называемые расстрельные списки

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». Главная задача – не только запугать оппонентов, но оскотинить своих сторонников. Они должны быть готовыми убивать.

Александр Бабук, эксперт ГКСЭ:

Высказывания, которые там используются, носят побудительный характер. И они побуждают к насильственным действиям в отношении лиц, которые объединены по групповой принадлежности к органам милиции. Это очень опасно. Есть такой автор Сергей Георгиевич Кара-Мурза – автор книги «Манипуляция сознанием». Данный термин, конечно, больше использовался в психолингвистике и в психологии. Его суть заключается в том, чтобы достичь некоего желаемого положения дел в обществе за счет того, чтобы склонить человека к этому. При этом сам человек не изъявляет даже, скажем так, активного желания для того, чтобы это сделать. Без его, скажем так, волеизъявления. Есть такая поговорка, что даже если очень умному человеку говорить много-много раз, ежедневно, ежеминутно и ежечасно, что он глупый, то он рано или поздно станет глупым. Здесь примерно такой же эффект.

К слову, именно сотрудники «Черной книги» составляли «расстрельные списки» для неудавшегося военного заговора. Они же отвечают и за санкционные списки.

Именно сотрудниками ЧКБ под руководством Дмитрия Навоши создавались так называемые расстрельные списки, или же санкционные. Именно они собирали их, компоновали их в один документ, добавляли, если что-то не хватало, искали данные по лицам, которых они хотели включить. Они напрямую, по прямым указаниям, собирали данные санкционные списки. Но кураторы просчитались. Травля, запугивание, издевательства, шантаж имели абсолютно обратный эффект.