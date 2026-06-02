Google шпионит за тобой. Как корпорация собирает компромат – рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В Сети человек сам на себя собирает компромат. Анализируя запросы пользователя в Google, можно определить его финансовое положение, состояние здоровья, есть ли у человека отношения и с кем, все ли хорошо в семье. Эти данные собирает ИИ (формально – чтобы продавать вам рекламу), а затем данные стекаются в огромные data-центры в США. Но Еврокомиссия поняла, что за европейцами следит Старший брат, и выставила Google огромный штраф.
Вместо демократии получилась слежка демократов друг за другом. Как так вышло – расскажем в «Занимательной политологии».
Андрей Лазуткин:
В каждом устройстве для рынка Европы обязательно есть Google-аккаунт: начиная от телефона и заканчивая современным автомобилем. Чтобы пользоваться продуктом, нужна регистрация в сервисах Google, как бы по умолчанию. Так было более 10 лет, но Брюссель увидел в этом нарушение антимонопольного законодательства. Google неоднократно штрафовали, и суммарно он уже заплатил Европе 10 миллиардов долларов. А на днях добавят минимум 200 миллионов – появилась информация о новом штрафе, на этот раз – за оптимизацию поиска.
Суть в том, что если пользователь ищет в Google информацию о других программах, сначала ему предлагают те, которое являются частью сервисов Google. Все остальные будут на 10-й странице поиска. В этом ЕС увидел нарушение, но на самом деле Google выгоднее платить штрафы и работать дальше. Это монополист, и он все равно зарабатывает больше, чем теряет. 90 % мирового рынка имеет Google, примерно 3 % – «Майкрософт» (еще одна американская корпорация), 2-3% – «Яндекс» (на рынке СНГ) и 1 % – китайский поисковик «Байду».
Поэтому Европа борется не за свои цифровые продукты, у них нет альтернатив, люди все равно будут заходить в Google, а за свой суверенитет. Ведь Google может продвигать не только определенные товары и сервисы, но и политиков и инвесторов.
Андрей Лазуткин:
Раньше манипуляция была с помощью порядка выдачи: самый простой вариант, когда Google платили за рекламу и о человеке или компании появлялись рекламные статьи. Речь не только о бизнесе, но и, например, о вакцинации, имидже отдельных стран, продвижении ценностей, военных конфликтах. Если, к примеру, в YouTube (а это тоже подразделение Google) вводить запросы «Путин», «СВО», «война», в выдаче будет исключительно украинская пропаганда. Но как только в США поменялась власть и пришел Трамп, оказалось, что эти же интернет-технологии могут работать и против Евросоюза.
Когда год назад на конференцию в Мюнхене приезжал Джей Ди Вэнс, он прямо сказал Европе, что она должна отменить интернет-цензуру. И речь не об абстрактной демократии, а именно о войне, которую Еврокомиссия ведет с Google. «Отмените штрафы и отдайте свой рынок нашим программным продуктам», – так надо правильно понимать Вэнса. Потому что за нынешней американской администрацией стоят крупные интернет-корпорации, это главные спонсоры, а Трамп успешно лоббирует их интересы.
При этом штрафы от Еврокомиссии вовсе не означают, что завтра граждане Европы прочитают правду о Беларуси или о собственных политиках. Миллионные аккаунты белорусских СМИ, включая СТВ, YouTube удалил без всякой санкции суда, на основании внутреннего корпоративного решения. Вот и вся свобода слова и хваленая демократия: частная корпорация делает что хочет в отношении другого государства. И что-то ЕС не защищает нас от произвола Google…
Подробнее в видео.