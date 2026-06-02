Google шпионит за тобой. Как корпорация собирает компромат – рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог: В Сети человек сам на себя собирает компромат. Анализируя запросы пользователя в Google, можно определить его финансовое положение, состояние здоровья, есть ли у человека отношения и с кем, все ли хорошо в семье. Эти данные собирает ИИ (формально – чтобы продавать вам рекламу), а затем данные стекаются в огромные data-центры в США. Но Еврокомиссия поняла, что за европейцами следит Старший брат, и выставила Google огромный штраф.

Андрей Лазуткин:

В каждом устройстве для рынка Европы обязательно есть Google-аккаунт: начиная от телефона и заканчивая современным автомобилем. Чтобы пользоваться продуктом, нужна регистрация в сервисах Google, как бы по умолчанию. Так было более 10 лет, но Брюссель увидел в этом нарушение антимонопольного законодательства. Google неоднократно штрафовали, и суммарно он уже заплатил Европе 10 миллиардов долларов. А на днях добавят минимум 200 миллионов – появилась информация о новом штрафе, на этот раз – за оптимизацию поиска.

Суть в том, что если пользователь ищет в Google информацию о других программах, сначала ему предлагают те, которое являются частью сервисов Google. Все остальные будут на 10-й странице поиска. В этом ЕС увидел нарушение, но на самом деле Google выгоднее платить штрафы и работать дальше. Это монополист, и он все равно зарабатывает больше, чем теряет. 90 % мирового рынка имеет Google, примерно 3 % – «Майкрософт» (еще одна американская корпорация), 2-3% – «Яндекс» (на рынке СНГ) и 1 % – китайский поисковик «Байду».

Поэтому Европа борется не за свои цифровые продукты, у них нет альтернатив, люди все равно будут заходить в Google, а за свой суверенитет. Ведь Google может продвигать не только определенные товары и сервисы, но и политиков и инвесторов.