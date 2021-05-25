Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы

Новости Беларуси. Эльфы, драконы, волшебник, фараон и просто милые, никому неизвестные существа. Собственный мир фэнтези создал у своего дома житель Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Эльфы, драконы, волшебник, фараон и просто милые, никому неизвестные существа. Собственный мир фэнтези создал у своего дома житель Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все начиналось с идеи нестандартным образом украсить ворота, но остановиться оказалось невозможно.
Творческий порыв, захлестнувший Алексея Хомченко, превратил его усадьбу в местную достопримечательность.
Алексей Хомченко, автор композиций:
Творческий процесс всегда интересен как мне, так и окружающим. Творческий момент – это же не штамповка. Каждый раз новый интерес какой-то, новые впечатления от сделанной работы. Это радует и веселит меня и окружающих. Нравится мне это. Люди приходят и говорят «спасибо за то, что вы делаете это для людей». Это дорогого стоит.
На создание сказки у Алексея ушло порядка 9 тонн железобетона и почти все свободное время на протяжении последнего года.
Главный сдерживающий фактор в развитии проекта – пространство, его у дома уже практически не осталось. Сейчас скульптор ведет переговоры с соседями, чтобы на их лужайках также размещать свои шедевры.