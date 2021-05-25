Прямой эфир

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы

25 мая 2021 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эльфы, драконы, волшебник, фараон и просто милые, никому неизвестные существа. Собственный мир фэнтези создал у своего дома житель Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-1

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-3

Все начиналось с идеи нестандартным образом украсить ворота, но остановиться оказалось невозможно.

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-6

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-8

Творческий порыв, захлестнувший Алексея Хомченко, превратил его усадьбу в местную достопримечательность.

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-11

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-13

Алексей Хомченко, автор композиций:
Творческий процесс всегда интересен как мне, так и окружающим. Творческий момент – это же не штамповка. Каждый раз новый интерес какой-то, новые впечатления от сделанной работы. Это радует и веселит меня и окружающих. Нравится мне это. Люди приходят и говорят «спасибо за то, что вы делаете это для людей». Это дорогого стоит.

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-16

На создание сказки у Алексея ушло порядка 9 тонн железобетона и почти все свободное время на протяжении последнего года.

Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы-19

Главный сдерживающий фактор в развитии проекта – пространство, его у дома уже практически не осталось. Сейчас скульптор ведет переговоры с соседями, чтобы на их лужайках также размещать свои шедевры.

# Скульптура # общество # Алексей Хомченко # Александр Добриян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта
25 мая 2021 07:13

По каким схемам «работают» кибермошенники и как не попасть на их крючок? Советы психолога и эксперта

Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси
25 мая 2021 06:44

Политолог: мэр Риги и министр иностранных дел Латвии провели грязные провокации против госфлага Беларуси

Ответные меры. «Белавиа» отменяет полёты в Вильнюс
25 мая 2021 06:24

Ответные меры. «Белавиа» отменяет полёты в Вильнюс