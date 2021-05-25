Белорус захотел просто украсить ворота, а создал целую коллекцию сказочных скульптур. Посмотрите на его работы

Новости Беларуси. Эльфы, драконы, волшебник, фараон и просто милые, никому неизвестные существа. Собственный мир фэнтези создал у своего дома житель Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начиналось с идеи нестандартным образом украсить ворота, но остановиться оказалось невозможно.

Творческий порыв, захлестнувший Алексея Хомченко, превратил его усадьбу в местную достопримечательность.

Алексей Хомченко, автор композиций:

Творческий процесс всегда интересен как мне, так и окружающим. Творческий момент – это же не штамповка. Каждый раз новый интерес какой-то, новые впечатления от сделанной работы. Это радует и веселит меня и окружающих. Нравится мне это. Люди приходят и говорят «спасибо за то, что вы делаете это для людей». Это дорогого стоит.

На создание сказки у Алексея ушло порядка 9 тонн железобетона и почти все свободное время на протяжении последнего года.