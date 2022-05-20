Ремонтируют два десятка самолётов в год. Как Минский завод гражданской авиации работает в условиях санкций?

Новости Беларуси. Пример успешной экспортно ориентированной работы даже в условиях санкций. Речь о Минском заводе гражданской авиации. Несколько лет назад производство сменило место прописки и теперь располагается на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что новые ангары возвели с нуля, но с учетом передовых мировых технологий. Александра Качан на производственной площадке смогла лично увидеть, как специалисты уникального профиля возвращают в строй стальных птиц.

Реанимация в буквальном смысле. В этом огромном цеху ежедневно кипит работа – все, чтобы эти гиганты снова увидели небо. Здесь светло и тепло. Процесс высокотехнологичный. Но станков и компрессоров здесь не увидишь. Специальное оборудование находится под полом, чтобы не мешать перемещению самолетов. Это, кстати, из разряда самых современных методик. Хотя и сам ангар отвечает всем экстра-требованиям. Собственный Sukhoi Superjet может появиться в Беларуси. Когда это случится? Подробности тут.

Авиаремонтный комплекс вырос на пустыре за два с половиной года. Но такие сжатые сроки не сказались на качестве. Сегодня Минский завод смело называют одним из самых технологичных и практичных на постсоветском пространстве.

Максим Шандроха, заместитель генерального директора по строительству Минского завода гражданской авиации № 407:

Это большепролетное здание. Шириной пролета от 100 и выше. На сегодня габариты данного здания – 100 на 90 метров. Вы видите, что поддерживающих опор, колонн внутри цеха не имеется. Это позволяет маневрировать воздушные средства любым образом. «Это воздушный флот спецназначения». Наталья Кочанова посетила Минский завод гражданской авиации. Читать здесь.

Масштабы и объемы производства лично оценила председатель Совета Республики. Наталье Кочановой продемонстрировали все возможности завода. В год здесь ремонтируют без малого два десятка авиабортов различного вида. Практически на 99 % предприятие экспортно ориентированное. С 2014 года работает и по гособоронзаказу России. А это дополнительный заработок. Осваиваются и новые технологии, которые позволят брать на обслуживание авиапарк нового поколения. И не только спецназначения. «Эти вопросы мы проговорим в правительстве». Кочанова о проблемах на заводе гражданской авиации. Подробнее.