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26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?

20 мая 2022 19:23
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Новости Беларуси. 26 мая белорусские сенаторы проведут единый день приема граждан в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?-1

На встречи жители большинства крупных городов региона могут попасть по предварительной записи. Она будет вестись начиная с понедельника, 23 мая, в рабочее время по указанным телефонам.

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?-4

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?-6

Кто, где и когда будет отвечать на вопросы, также можно уточнить как в Совете Республике, так и в администрациях районов, где будет вестись прием. В списке их 13. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова будет работать в Витебском облисполкоме.

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?-9

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?-11

26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?-13

Практика проведения единого дня приема граждан сенаторами в том либо ином регионе не новая. Благодаря такой форме работы представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей, комплексно подходят к каждому озвученному вопросу.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Татьяна Рунец # Виктор Лискович # Михаил Русый # Дмитрий Демидов # Дмитрий Басков # Сергей Рачков # Сергей Анюховский # Олег Жингель # Владимир Матвеев # Елена Пантюхова # Екатерина Серафинович # Анатолий Щастный # Фотофакт

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