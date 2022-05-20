26 мая в Витебской области сенаторы проведут единый день приёма граждан. Как записаться?

Новости Беларуси. 26 мая белорусские сенаторы проведут единый день приема граждан в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 мая белорусские сенаторы проведут единый день приема граждан в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречи жители большинства крупных городов региона могут попасть по предварительной записи. Она будет вестись начиная с понедельника, 23 мая, в рабочее время по указанным телефонам.
Кто, где и когда будет отвечать на вопросы, также можно уточнить как в Совете Республике, так и в администрациях районов, где будет вестись прием. В списке их 13. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова будет работать в Витебском облисполкоме.
Практика проведения единого дня приема граждан сенаторами в том либо ином регионе не новая. Благодаря такой форме работы представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей, комплексно подходят к каждому озвученному вопросу.