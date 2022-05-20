Собственный Sukhoi Superjet может появиться в Беларуси. Когда это случится?

Новости Беларуси. Пример успешной экспортно ориентированной работы даже в условиях санкций. Речь о Минском заводе гражданской авиации. Несколько лет назад производство сменило место прописки и теперь располагается на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что новые ангары возвели с нуля, но с учетом передовых мировых технологий.

В год здесь ремонтируют без малого два десятка авиабортов различного вида. Практически на 99 % предприятие экспортно ориентированное. С 2014 года работает и по гособоронзаказу России. А это дополнительный заработок. Осваиваются и новые технологии, которые позволят брать на обслуживание авиапарк нового поколения. И не только спецназначения.