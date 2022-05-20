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Собственный Sukhoi Superjet может появиться в Беларуси. Когда это случится?

20 мая 2022 19:26
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Новости Беларуси. Пример успешной экспортно ориентированной работы даже в условиях санкций. Речь о Минском заводе гражданской авиации. Несколько лет назад производство сменило место прописки и теперь располагается на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что новые ангары возвели с нуля, но с учетом передовых мировых технологий.

Собственный Sukhoi Superjet может появиться в Беларуси. Когда это случится?-1

В год здесь ремонтируют без малого два десятка авиабортов различного вида. Практически на 99 % предприятие экспортно ориентированное. С 2014 года работает и по гособоронзаказу России. А это дополнительный заработок. Осваиваются и новые технологии, которые позволят брать на обслуживание авиапарк нового поколения. И не только спецназначения.

Собственный Sukhoi Superjet может появиться в Беларуси. Когда это случится?-4

Владимир Пекарский, и. о. генерального директора Минского завода гражданской авиации № 407:
Есть российский самолет – это, например, Sukhoi Superjet, МС-21. В настоящее время мы активно работаем с PowerChute, разработчиком данных самолетов. Проходим обучение. Как раз с 10 мая у нас началось обучение двух групп порядка 24 человек. И на конец сентября – начало октября мы будем выходить на сертификацию. Если все хорошо, то в октябре у нас появится первый самолет Sukhoi Superjet.

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# Государственная политика в области промышленности # общество # Владимир Пекарский # Фотофакт

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