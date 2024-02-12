Ремонт дорог на контроле Президента! Как обстоят дела с устранением ям?

Акцент на безопасность и повышение качества. Свыше 4 000 километров автодорог – республиканских и местных – построят и отремонтируют в Беларуси в 2024 году. В планах дорожников – освоить более 2 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные работы организованы с учетом внешнеторгового трафика в направлении Российской Федерации. Благодаря решениям Президента по увеличению финансирования, государственная программа «Дороги Беларуси» будет выполнена досрочно. И это внесет весомый вклад в улучшение транспортной составляющей нашей страны. Речь в том числе о повышении конкурентоспособности и эффективности транспортного обслуживания, улучшении качества перевозок, импортозамещении и эффективном использовании ресурсов. Уделить внимание состоянию дорог – на это неоднократно указывал местным властям Александр Лукашенко. Приступить к работе дорожные службы смогут лишь весной, а пока погода позволяет заняться ямочным ремонтом улиц и борьбой с сезонными разрушениями полотна. Кому дороги дороги – репортаж Кристины Протосовицкой.

Диагноз оттепели – дорожные язвы. На календаре февраль – не до масштабного строительства дорог. Впрочем, у служб работы хватает. Критические перепады температур в этом сезоне, обилие влаги – и дорожное полотно требует оперативного вмешательства. Дорожники сродни хирургам – вырезать, высушить, обработать и закрыть «рану».

Геннадий Шедов, мастер Брестского ДРСУ 138:

Погодные условия: дождь, снег, может заливать, поэтому увеличивается процесс. Необходимо просушивать, убирать. За качеством следит мастер, прораб.

Ямочный ремонт так называемым «холодным асфальтом» можно выполнять при температурах от минус -20 до +5 °C. Сегодня технологии это позволяют. Критическая ямочность – понятие, которое определяет порядок работ. Если есть угроза безопасности движения в первую очередь, маршрут и график дорожники составляют во время мониторинга и по сообщениям ГАИ, иногда самих местных жителей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Как и в любом деле, качество работ зависит от ответственности людей на местах. И если соблюдать технологию, такой ямочный ремонт сможет прослужить очень долго.

За местные дороги отвечают дорожно-строительные управления. Сеть одного только Брестского района – это без малого тысячи километров внутри населенных пунктов и между ними. Ежегодно ремонтируют порядка 12 тысяч метров квадратных. В планах на этот – строительство дороги с нуля, которая позволит связать отдаленную деревню.

Сергей Пунько, главный инженер Брестского ДРСУ 138:

В этом году очень хорошие планы. Составлены планы работ по текущему ремонту дорог всего Брестского района. Очень много замен асфальтобетонного покрытия. В этом году мы выполним по замене и строительству новых автомобильных дорог. В том числе на гравийных участках по устройству асфальтобетонного покрытия.

Внимание дорогам и в областном центре. В Бресте дорожники выполняют ямочный ремонт сразу по 10-ти маршрутам. Ежедневно, без выходных. Лишь с оглядкой на погоду, когда требует выждать. За 30 лет начальник службы не припомнит, чтобы год был столь разрушительным для дорожного полотна.

Сергей Петраневич, первый заместитель директора Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:

Постоянно все улицы затоплены водой, что ведет к значительным и быстрым разрушениям. Кроме того, погодные условия не позволяют в полном объеме и с большими объемами выполнять работы по ямочному ремонту. Ежедневно проводится мониторинг, объезд улиц, и на основании этого объезда планируются работы на следующий день. Берутся во внимание все заявки, которые поступили на 115. Как они берутся? Эти места обследуются, и уже планируется, в какой день эти работы будут выполняться. Гендиректор «Брестоблдорстрой» поделился планами по ремонту дорог Брестской области в 2024-м Дороги становятся одной из основных причин жалоб людей. Особенно с уходом снега на состояние местных дорог неоднократно обращал внимание властей и Президент во время своих многочисленных поездок по стране. В Послании главы государства парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко обозначил как ключевой приоритет не только качество дорог, но и масштабное строительство бетонных автомагистралей. За что и спрос обещан строгий.