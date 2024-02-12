Не в ущерб гражданам Беларуси. На каких условиях иностранцам оказывают услуги по трансплантации органов?
134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
У вас очень ответственная миссия, вы помогаете в том числе иностранным детям. Я знаю, что к вам приезжают даже те малыши, которым, может быть, отказали. Не смогли провести соответствующую операцию в других странах, других клиниках.
Алексей Кобяк, врач-уролог 2-й городской детской клинической больницы, главный внештатный детский уролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Скорее, не отказали, а просто у них не настолько налажена, может быть, система оказания этой узкоспециализированной медицинской помощи. К нам приезжают дети с 2009 года, когда мы стартанули, практически со всех стран постсоветского пространства и ближнего зарубежья. У нас были пациенты из Боснии и Герцеговины, Польши, Венгрии, то есть мы логистически подстраиваемся.
Екатерина Забенько:
Какова вообще география стран? Насколько я знаю, это достаточно большое количество.
Алексей Кобяк:
Очень много было пациентов из Украины, по понятным причинам их сейчас не стало. Мы переориентировались на Среднюю Азию – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Россия как приезжала, так и приезжает. Грузия, Литва, Латвия – считанные пациенты. То есть в основном бывшее постсоветское пространство.
Екатерина Забенько:
Кто-то из них в том числе тоже получает бесплатно урологическую медицинскую помощь?
Алексей Кобяк:
Если мы говорим об иностранцах, нет. То есть это точно так же, как и везде. Экстренная медицинская помощь, которая в компетенции нашего центра, бесплатна большинству стран. Об этом заключены договора с Минздравом нашей страны и наших соседей. Если мы говорим с вами о реконструктивной урологии или трансплантации почки, то это платная услуга.
Екатерина Забенько:
Существует ли какая-то очередь? Потому что Республиканский центр урологии, мы знаем, единственный в Беларуси на базе 2-й детской клинической больницы.
Алексей Кобяк:
Очередью называются листы ожидания.
Екатерина Забенько:
Насколько долго можно ждать своей очереди?
Алексей Кобяк:
Благодаря нашему законодательству и количеству донорских органов пребывание в листе ожидания – где-то в районе полугода. Все зависит от того, насколько орган подходит ребенку, то есть он типируется. Если у человека изначально очень редкая группа крови или набор генов, то, конечно, ему дольше побыть.
Екатерина Забенько:
То есть здесь намного сложнее, чем, возможно, в каких-то других сферах? Должно слишком много факторов совпасть?
Алексей Кобяк:
Да, простая очередь здесь не срабатывает, к сожалению.
Екатерина Забенько:
Не могу не спросить: не в ущерб ли это белорусским жителям?
Алексей Кобяк:
Совершенно нет. Если на всех в равных прочих условиях орган подходит нашему ребенку и кому-то из иностранцев, то, конечно, приоритет отдается белорусским детям.
За границей стоит космических денег. За какой медпомощью иностранцы приезжают в Беларусь – подробнее здесь.