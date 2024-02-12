Не в ущерб гражданам Беларуси. На каких условиях иностранцам оказывают услуги по трансплантации органов?

134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

У вас очень ответственная миссия, вы помогаете в том числе иностранным детям. Я знаю, что к вам приезжают даже те малыши, которым, может быть, отказали. Не смогли провести соответствующую операцию в других странах, других клиниках.

Алексей Кобяк, врач-уролог 2-й городской детской клинической больницы, главный внештатный детский уролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Скорее, не отказали, а просто у них не настолько налажена, может быть, система оказания этой узкоспециализированной медицинской помощи. К нам приезжают дети с 2009 года, когда мы стартанули, практически со всех стран постсоветского пространства и ближнего зарубежья. У нас были пациенты из Боснии и Герцеговины, Польши, Венгрии, то есть мы логистически подстраиваемся. Екатерина Забенько:

Какова вообще география стран? Насколько я знаю, это достаточно большое количество. Алексей Кобяк:

Очень много было пациентов из Украины, по понятным причинам их сейчас не стало. Мы переориентировались на Среднюю Азию – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. Россия как приезжала, так и приезжает. Грузия, Литва, Латвия – считанные пациенты. То есть в основном бывшее постсоветское пространство. Екатерина Забенько:

Кто-то из них в том числе тоже получает бесплатно урологическую медицинскую помощь?

Алексей Кобяк:

Если мы говорим об иностранцах, нет. То есть это точно так же, как и везде. Экстренная медицинская помощь, которая в компетенции нашего центра, бесплатна большинству стран. Об этом заключены договора с Минздравом нашей страны и наших соседей. Если мы говорим с вами о реконструктивной урологии или трансплантации почки, то это платная услуга. Екатерина Забенько:

Существует ли какая-то очередь? Потому что Республиканский центр урологии, мы знаем, единственный в Беларуси на базе 2-й детской клинической больницы. Алексей Кобяк:

Очередью называются листы ожидания. Екатерина Забенько:

Насколько долго можно ждать своей очереди?