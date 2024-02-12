За границей стоит космических денег. За какой медпомощью иностранцы приезжают в Беларусь?

134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

С какими проблемами в основном иностранные граждане обращаются в ваш центр и все ли запросы вы можете удовлетворить?

Елена Альзоба, заведующая лечебно-диагностическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Основной поток пациентов, которые к нам приезжают из-за рубежа, – это, конечно, трансплантация печени, почек и на трансплантацию костного мозга. То есть то, что предлагаем мы уже на протяжении достаточно длительного времени, в чем продемонстрировали свой профессионализм, высокий уровень оказания услуг. Екатерина Забенько:

У нас мировой уровень оказания услуг в этой сфере? Елена Альзоба:

Да, мировой уровень. Соответственно, это основное. За 2023 год с открытием нового корпуса хирургии и трансплантологии у нас появились новые отделения пластической хирургии – это отделение микрососудистой реконструктивной хирургии. Соответственно, пациенты из-за рубежа приезжают еще на пластические операции. Екатерина Забенько:

Это, наверное, тоже очень востребовано, потому что космических денег стоит за границей?