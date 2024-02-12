За границей стоит космических денег. За какой медпомощью иностранцы приезжают в Беларусь?
134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
С какими проблемами в основном иностранные граждане обращаются в ваш центр и все ли запросы вы можете удовлетворить?
Елена Альзоба, заведующая лечебно-диагностическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Основной поток пациентов, которые к нам приезжают из-за рубежа, – это, конечно, трансплантация печени, почек и на трансплантацию костного мозга. То есть то, что предлагаем мы уже на протяжении достаточно длительного времени, в чем продемонстрировали свой профессионализм, высокий уровень оказания услуг.
Екатерина Забенько:
У нас мировой уровень оказания услуг в этой сфере?
Елена Альзоба:
Да, мировой уровень. Соответственно, это основное. За 2023 год с открытием нового корпуса хирургии и трансплантологии у нас появились новые отделения пластической хирургии – это отделение микрососудистой реконструктивной хирургии. Соответственно, пациенты из-за рубежа приезжают еще на пластические операции.
Екатерина Забенько:
Это, наверное, тоже очень востребовано, потому что космических денег стоит за границей?
Елена Альзоба:
Да, за границей. У нас прекрасные профессионалы и ценовой диапазон, конечно, ниже. Также у нас открыто отделение челюстно-лицевой и реконструктивной стоматологии. То есть это тоже направление, которое востребовано пациентами из-за рубежа. Открыто еще лечебно-диагностическое отделение с палатами повышенной комфортности, куда пациенты из-за рубежа тоже приезжают на комплексное обследование, то есть так называемые чекапы. 2023 год нам показал, что все три направления новые тоже получают свое развитие.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, чекап, о котором вы говорите, – это вообще стало таким трендом международным. Людям важно следить и держать руку на пульсе своего здоровья, и вы можете это организовать.
Елена Альзоба:
Да, то есть используя потенциал всех наших специалистов. Центр многопрофильный – возможность пройти обследование, диагностику и потом получить мнение специалиста в зависимости от того, что мы видим. То есть если есть где-то отклонение состояния здоровья, то специалисты терапевтического, хирургического профиля нашего центра проводят консультации. То есть при необходимости мы делаем консилиумы многопрофильные, и пациент уезжает от нас с завершенной картиной не просто обследования, но еще с вердиктом по диагнозу и тактике дальнейшего лечения.
Не в ущерб гражданам Беларуси. На каких условиях иностранцам оказывают услуги по трансплантации органов – подробнее здесь.