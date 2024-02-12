Домжерицы становятся всё популярнее у иностранцев. Как деревня стала образцом комфортной загородной жизни?
Новости Беларуси. Доступное жилье, медицина, образование, развитая инфраструктура. В Беларуси идут к повышению комфорта жизни в деревнях. Внимание на том, что сельские жители не должны жить хуже горожан, неоднократно акцентировал глава государства. Понятно, что не сразу можно подтянуть все населенные пункты, но работа в этом направлении идет. Особенно заметны изменения в части обеспечения медицинскими услугами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примером возрождения села можно назвать и деревню Домжерицы в Лепельском районе. Населенный пункт в центре Березинского заповедника стал настоящим центром притяжения для молодых специалистов.
Чем привлекает сельская жизнь, узнавала Александра Ходюкова.
Семье Шафарович посчастливилось жить в самом сердце Березинского биосферного заповедника. Олег, Тамара и двое их детей переехали в эти живописные места около пяти лет назад. Сразу после свадьбы молодоженам вручили ключи от арендной квартиры в Домжерицах. Муж работает экскурсоводом, жена пока в декрете, но скоро вернется на должность ветврача. Комфорт сельской жизни им по душе. Супруги отмечают, благодаря развитой инфраструктуре все необходимые услуги можно получить, не выезжая в райцентр.
Тамара Шафарович, жители деревни Домжерицы:
Летом постоянно ходим в лес на прогулки, по грибы, на велосипедах катаемся. Зимой можно и на лыжах, и на санках. Я думаю, что в будущем мы тоже будем здесь. Жилье есть, работа есть, зарплата есть. Всем все нравится. Свежий воздух.
Сегодня в Домжерицах проживают около 400 жителей. По современным меркам деревня небольшая, но здесь есть и детский сад, и школа, ФАП, несколько магазинов, ресторан, гостиница, клуб, тренажерный зал, музеи. Своеобразным локомотивом развития населенного пункта, конечно, служит Березинский заповедник. Сюда ежедневно приезжают на работу около 50 человек. Чтобы привлечь молодых специалистов, природоохранное учреждение вкладывает собственные средства в строительство арендного жилья.
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