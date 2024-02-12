Домжерицы становятся всё популярнее у иностранцев. Как деревня стала образцом комфортной загородной жизни?

Новости Беларуси. Доступное жилье, медицина, образование, развитая инфраструктура. В Беларуси идут к повышению комфорта жизни в деревнях. Внимание на том, что сельские жители не должны жить хуже горожан, неоднократно акцентировал глава государства. Понятно, что не сразу можно подтянуть все населенные пункты, но работа в этом направлении идет. Особенно заметны изменения в части обеспечения медицинскими услугами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примером возрождения села можно назвать и деревню Домжерицы в Лепельском районе. Населенный пункт в центре Березинского заповедника стал настоящим центром притяжения для молодых специалистов.