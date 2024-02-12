Гендиректор «Брестоблдорстрой» поделился планами по ремонту дорог Брестской области в 2024-м

Акцент на безопасность и повышение качества. Свыше 4 000 километров автодорог – республиканских и местных – построят и отремонтируют в Беларуси в 2024 году. В планах дорожников – освоить более 2 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные работы организованы с учетом внешнеторгового трафика в направлении Российской Федерации. Ремонт дорог на контроле Президента! Как обстоят дела с устранением ям?

В 2024 году в стране планируется построить, реконструировать и отремонтировать в общей сложности около 4 300 километров дорог. Причем местных дорог на 40 % больше, чем республиканских. К реконструкции приступят также сразу на семи мостовых сооружениях. Так, в Брестской области на ремонт местных дорог финансирование увеличили почти в два раза. Обновят более 5 % дорожного полотна.