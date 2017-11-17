Ремесленники: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Хенд-мейд по-белорусски. Как заработать на рукоделии и с какими проблемами сталкиваются ремесленники? Об этом говорили в программе «Открытый разговор» Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области, и Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь.

Как ремесленнику вывезти товар за рубеж: «Наш профсоюз занимается этими вопросами. Списочно всё оформляется»

«Раньше можно было одного иметь, теперь уже три»: что изменилось с появлением нового указа о ремесленной деятельности?

Ремесленник во время работы получил травму: её считают бытовой или производственной?

Ремесленник: «Почему, если у меня сегодня есть 20 рублей, я не могу в пенсионный фонд заплатить 20 рублей?»

«Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае»

«У Вас будет очень здоровый сон после того, как сошьёте 3 пары тапочек»: почему ремесленникам нельзя делать обувь?

«Делать клетки такие, чтоб там, может, телевизор работал для котов и собачек»

«Любой человек в своей жизни дважды бывает ремесленником»