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Ремесленники: «Открытый разговор»

17 ноября 2017 20:26
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Новости Беларуси. Хенд-мейд по-белорусски. Как заработать на рукоделии и  с какими проблемами сталкиваются ремесленники? Об этом говорили в  программе «Открытый разговор» Жан Васько, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области, и Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь. 

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# общество # Работа в Беларуси # Петр Арушаньянц # Жан Васько

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